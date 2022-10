Es hoy: Bomberos cumple 63 años y habrá caravana de festejo

El 25 de octubre de 1959 nació el cuartel de Bomberos Voluntarios de Alta Gracia. Una institución que ha pesar de haber pasado por diferentes cuestiones y experiencias, sigue siendo fuerte gracias a quienes en la diaria le ponen el pecho, sus integrantes o los «ángeles anaranjados» como algunos les dicen.

Esta dotación- la cual en la actualidad cuenta con mas de 108 voluntarios- no sólo comprende a esta ciudad, sino que la jurisdicción incluye el CONAE, Estación Herrera, San Clemente, Los armentistas de la ruta 5, Lozada, Ruta C45 y el Peaje en la Ruta 5. Son los primeros en llegar a cada siniestro vial y fue algo que hace poco este medio lo destacaba, al hablar de la asistencia a accidentados.

Durante la pandemia estricta, el trabajo de los Bomberos no se redujo en lo más mínimo. Las consultas fueron siempre las mismas y el trabajo y la demanda también; aunque sí se desempeñan con personal reducido, cumpliendo guardias de 12 horas diarias unos 15 voluntarios por jornada. Esto, explicó Enzo, uno de sus integrantes, cuando este medio lo entrevistó en el Día del Bombero Voluntario.

Es preciso siempre enfatizar en esto de ser voluntario. El Bombero no cobra por su trabajo; muchos de ellos son becados por el Plan Provincial de Lucha contra el Fuego en una especie de incentivo y reconocimiento pero no todos tienen ese plus. Es pura vocación y si bien no están obligados a cumplir a rajatabla con un horario de trabajo, ellos lo hacen porque de eso se trata además ser Bombero, responsabilidad y entrega.

Hoy en el marco del aniversario 63, habrá una caravana de festejo a partir de las 19 horas. Se trata de un recorrido por diferentes puntos de la ciudad con las unidades móviles que posee el cuartel.

¡Felíz Aniversario!