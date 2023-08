¡Es hoy! Comienza la venta de entradas para el recital de Luis Miguel en Córdoba

Y finalmente, llegó el día tan esperado por los fanáticos. A partir de las 12 horas de este lunes, comienza la venta de entradas para la presentación de Luis Miguel en Córdoba, el 14 de marzo de 2024. Por su parte, Quality Producciones publicó los valores de los tickets para el show que se brindará en el estadio de Instituto.

Según la ubicación correspondiente, las entradas van desde los 40 mil hasta los 120 mil. A continuación, los detalles:

Sector silla de ruedas: 40 mil pesos.

Platea central: 45 mil pesos.

Platea Jujuy: 70 mil pesos.

Platea Sucre: 75 mil pesos.

Sector gris: 74 mil pesos.

Sector celeste: 80 mil pesos.

Sector verde: 90 mil pesos.

Sector amarillo: 95 mil pesos.

Sector naranja: 100 mil pesos.

Sector rojo: 120 mil pesos.

Cabe destacar que a estos valores, se les agrega el valor del cargo de servicio.

¿Cómo será la preventa? La misma dará inicio este lunes 14 de agosto, a las 12 y sólo con tarjeta American Express del banco Santander. La única boca de expendio será ticketek.com.ar

Una vez agotada la preventa, comenzará la venta general. Se puede comprar con débito y crédito en un pago (solo con American Express de Santander podrás comprar hasta en 6 cuotas). Por su parte, en boleterías se podrá comprar con débito, crédito en un pago (solo con American Express de Santander podrás comprar hasta en 6 cuotas) y efectivo.

La venta general, por su lado, se habilitará automáticamente en Ticketek una vez agotada la preventa. Además, no se podrá elegir asientos. El sistema asigna automáticamente en el sector seleccionado. Los productores recomiendan no comprar en sitios no oficiales.