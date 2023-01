«Es un cuento de terror» dijo Paola Rodríguez sobre la vivienda de la mujer que fue atacada por su perro

Paola Rodríguez, protectora independiente de la ciudad, diaologó con el equipo de «Todo Pasa» sobre el ataque de un can a su propietaria.

«Ayer a la mañana, me piden ayudan desde fiscalía para participar en este procedimiento. El perro, que se trata de un mestizo y no de un pitbull, le arrancó un brazo izquierdo y le masticó el otro. Yo la ayudaba pero nos comunicábamos por mensaje, no la conocía personalmente, nunca había ido a su casa, la ayudaba con los turnos con el veterinario» comenzó Rodríguez.

Sorprendida por lo que vio y vivió durante el domingo, detalló: «No había visto nunca nada así en mi vida. Los policías vomitaban, otros lloraban. Había muchos perros encerrados sin luz del día, heces, pis, mucha mugre, torturados, gritaban, pedían auxilio, tenían miedo».

La joven contó que la víctima le narró que el hecho ocurrió el viernes 1 am y no tiene servicio de luz, así que fue en la oscuridad. Dos perros comenzaron a pelear y ella se metió en el medio para separarlos y uno la atacó. «Se quedó callada por miedo a que lo maten. Realmente podría haber sido mucho peor o haber sucedido antes, porque ella en un momento se desmayó del dolor y el perro le rumió el hueso del brazo. Espero dos días y ya el domingo tenía el brazo lleno de moscas: del codo para abajo no tenía nada y el otro estaba todo desgarrado, podrido, no sé como se la aguantó, es un cuento de terror».

Con respecto al estado de los perros, gatos, gallinas y patos que observó, dijo: «Están todos en muy mal estado: no les faltaba comida, pero hay un animal encerrado hace años, en una casita de madera, que ni siquiera le pudimos dar agua. Nunca lloré como ayer… siete gatitos en un canil…Es una acumuladora, no es proteccionista, está enferma. Los vecinos contaron que hay varias denuncias previas. Adoptaba muchos perros y se peleaban, casi la matan una vez en el patio. No entiendo cómo no se hizo nada antes, ésto se podría haber evitado. Tienen mucho miedo y estaban viviendo un calvario. No quiero que lo sacrifiquen (al perro agresor)».

Sobre cómo continúa la causa, aseguró que la mujer le había enviado mensajes afirmando que le dejaba a cargo sus animales, pero Rodríguez expresó que ya teien muchos perros a cargo, que debe interceder ADMA, que serán ubicados en los mejores lugares y «voy a ayudar para que eso sea así».

Con respecto al estado de salud de la propietaria, narró que anoche debían hacerle varios estudios, lo médicos querían salvarle el brazo.

«Cuando tengan dudas sobre maltratos, consulten con los proteccionistas o denuncien» concluyó.