“Es un hecho lamentable lo que les ha sucedido a los agentes”

Anoche pasadas las 20hs, personal de Seguridad Ciudadana que realizaba el patrullaje correspondiente en diferentes puntos de la ciudad, solicitaron el cierre, porque ya había pasado la hora del cierre, de acuerdo al decreto municipal que los comercios deben cerrar a las 19hs y fueron agredidos físicamente. “Es un hecho bastante lamentable lo que les ha sucedido a los agentes” dijo el Director de Ambiente y Transporte Municipal. Los inspectores fueron agredidos por parte de la gente que se encontraba atendiendo estos dos comercios.

“Tengo entendido que en uno de los comercios es el dueño el encargado del local, el comercio está ubicado en barrio Liniers en Av. de Mayo. Cuando se le solicitó el cierre, el propietario dijo que no iba a cerrar y le lanzó un golpe de puño, impactando en la nariz del empleado de Seguridad Ciudadana”, explicó el funcionario. A la misma hora, en una quiniela de calle Paraguay al 500, otro inspector recibió un golpe de puño en el hombro, y también amenazas de muerte, por lo cual los agentes realizaron la denuncia correspondiente en la policía local. Posteriormente, el Asesor Letrado hizo la denuncia en la Fiscalía. Los trabajadores fueron revisados en el Hospital Artuto Illia y se encuentran en buen estado.

Sobre las medidas tomadas por el municipio para reducir la circulación y el número de contagios, Quinteros comentó: “Hay muchos comerciantes que están colaborando muchísimo en esta situación que estamos atravesando, donde cada día se incrementan los casos en la ciudad y en la provincia”. Agregó también que le llamó la atención el hecho de agresión en el comercio de barrio Liniers, que está abierto desde las 8 hasta las 19, porque es una despensa y, por lo tanto, tiene permitido trabajar todo el día, no como otros rubros. “Ojalá que sea un hecho aislado y que no todos tomen estas actitudes, porque lamentablemente, si como sociedad no colaboramos, va a ser muy difícil salir de esta pandemia que estamos atravesando”, concluyó el responsable de Ambiente y Transporte Municipal.