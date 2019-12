La trágica noticia de la muerte del menor de 13 años que fue embestido por un automóvil mientras se conducía en bicicleta junto a otros ciclistas por Ruta S ruta S253, causó dolor pero también instaló la polémica.

Recordemos que el niño había partido desde Río Tercero rumbo a esta ciudad, ya que el objetivo era visitar el Santuario de la Virgen de Lourdes, a fin de cumplir una promesa. Al llegar a la altura de Corralito, los deportistas fueron impactados por un automóvil, en el que iba a bordo un policía. Lamentablemente, el estado del menor era crítico y horas más tarde falleció.

En medio del dolor por la tragedia, como así también de las averiguaciones que se están realizando para esclarecer cómo habría sido el hecho que ya tiene al uniformado imputado de “Homicidio Culposo”, los conductores sembraron el debate sobre la presencia de ciclistas en las rutas. Sobre todo, en la autovía Atilo López.

Los mismos, aseguran que son cada vez más los deportistas que transitan a diario por esta colectora y que significan un verdadero peligro. “Es un peligro, debería haber una colectora especial para los ciclistas“, “Manejo a diario por la autovía para ir a mi trabajo y algunos son muy imprudentes” “Me da mucho miedo los ciclistas en las rutas, por ellos y por uno“, “Ellos no deberían andar por la ruta y muchos lo hacen sin casco ni luces, nada y se cruzan todo el tiempo” son algunos de los comentarios que inundaron las redes por estas horas.

El tema es… ¿Qué dicen las leyes? ¿Pueden o no?

Pues bien, según lo que establece Ley Nacional de Tránsito N° 24449, en su artículo 46 inciso b, la presencia de bicicletas queda prohibido en autopistas o en semiautopistas al figurar de manera explícita que la circulación de “peatones, vehículos propulsados por el conductor, vehículos de tracción a sangre, ciclomotores y maquinaria especial” se encuentra vedada. Pero nada dice acerca de la circulación en rutas o caminos adyacentes a centros urbanos.

¿Qué pasa en Córdoba?

En nuestra provincia, desde el año 2017, rige una nueva Ley Provincial de Promoción y Fomento del Uso de la Bicicleta que estipula derechos pero también obligaciones para los ciclistas en Córdoba.

Esa ley no le impide a éstos transitar por rutas, siempre y cuando lo hagan en hileras, de a uno, y respetando las medidas de seguridad. Pero, la prohibición sí rige para Autovias, debido a que éstos vehículos de “propulsión a sangre” no pueden alcanzar la velocidad mínima permitida.

En los casos en que la Policía Caminera encuentre ciclistas en autopistas o autovías, los invita a salir de dichas vías y son casi nulos los casos en los que se aplica multa (como debería hacerse por ley).

En conclusión, en concordancia con la Ley Nacional, la Provincial prohíbe la circulación de ciclistas en autovías, pero no en rutas. En este sentido podría decirse que los miles de deportistas que lo hacen a diario por la Atilo Lopez lo hacen en evidente infracción a pesar de los frecuentes controles de la Policía caminera en distintos tramos.

Sin embargo, aquellos que lo hacen por Ruta 5 (tramo que inicia en El Crucero y sigue hacia Anisacate), lo hacen bajo lo que comprende la ley y no hay ninguna restricción al respeto, siempre y cuando cumplan con las normas se seguridad necesarias.

Por ultimo, el hecho de que las leyes sena claras, no significa que el peligro en las rutas no esté latente y la eterna promesa de ciclovías alternativas (que viene de vieja data), no continué siendo una necesidad.