¡Es una bomba! la primera nutrición a base de fernet fue hecha por una altagraciense

La microemprendedora dialogó con el equipo de «Todo Pasa» de FM 88.9 y contó: «Me concentro en hacer productos para la recuperación capilar sin formol que es muy dañino para la salud. No juzgo a los que lo utilizan, de hecho lo vendo en mi negocio, pero no lo usamos en nuestras producciones. Comencé por necesidad y me capacito constantemente».

«Siempre estoy buscando nuevas fórmulas, cómo crear nuevos productos y empecé a pensar cómo podía homenajear a mis clientas-amigas, con algo que sea cordobés. Comencé a leer, me puse a estudiar, a averiguar que propiedades o de que está hecho el fernet, cómo se hace. Tengo un legado italiano además» explicó Gallerano.

La bebida está fabricada a base de hierbas y algunas de ellas tienen como propiedad la biotina, que es conocida por ayudar a la reconstrucción capilar, al fortalecimiento y también evita la caída del cabello. Este producto ha sido fabricado desde cero por la productora y no hay antecedentes de productos capilares con fernet.

La emprendedora tiene su pequeño local en la zona céntrica donde vende líneas premium con productos que viajan a otras localidades de Córdoba y a otras provincias y venta al por menor para que las peluqueras se lo puedan vender a sus clientas, siendo varias las profesionales de la ciudad que ya los utilizan. «Vendemos salud, queremos la fidelización del cliente» manifestó.

Sobre la respuesta que recibió de parte de la clientela, afirmó: «Fue una locura, no puedo creer la respuesta de la gente y que me mencionaran en medios provinciales». La joven se mostró muy contenta ya que fue mencionada en una radio de alcance provincial y nacional por dos reconocidos locutores.

Gallerano pertenece además a la Fundación «Mujeres que avanzan» de carácter internacional, que buscan ayudar a las mujeres a salir adelante, brindándoles capacitaciones y herramientas.

Y finalmente la joven mujer agradeció al «equipazo» que siempre la acompaña, a su familia.