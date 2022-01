Luego de la comunicación del intendente Torres, donde decidió junto con su gabinete postergar la realización del Festival de Colectividades debido al importante aumento en la curva de contagios por coronavirus, el equipo de Todo Pasa dialogó con Martín Ferrera, miembro de La Clave Trío, para conocer cómo fue el desarrollo del Festival de la Doma y el Folclore de Jesús María, donde estuvieron presentes recientemente.

“Es una infraestructura muy grande la que tiene este festival y ha funcionado muy bien en la cuestión sanitaria con los protocolos, tanto desde el sector artístico como de parte del público”, comentó el músico. Agregó que fue mucho el personal trabajando a disposición del festival, donde a todos los artistas se les solicitó el carnet de vacunación por anticipado, y con un seguimiento muy puntilloso tanto a los artistas, como para el lado del público, con un control constante en la gente, sobre todo del uso del barbijo.

A su vez, Martín observó que al tener un formato diferente, gracias a su anfiteatro y su platea, los organizadores del festival tuvieron mayor facilidad para realizar los controles pertinentes y poder respetar todos los protocolos. “Jesús María es un privilegio para nosotros estar. La devolución del público fue muy emotivo y nosotros también nos emocionamos”, relató.

Con respecto a Colectividades, el artista expresó que su postergación “es una decisión acertada con lo que está pasando en la ciudad”. Si bien el grupo ya tiene la noche cerrada y horario coordinado para su presentación para el Festival en Alta Gracia, aún no tienen noticias de una posible nueva fecha. “Esto es día a día. No sólo en Alta Gracia, sino en todos lados. La gente no está asistiendo a los eventos. Está la salud primero que nada. Esperemos que podamos presentarnos en todos los festivales a los que hemos sido convocados”, finalizó el integrante de La Clave Trío.