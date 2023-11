Escándalo en la Selección Argentina: ¿fiesta e infidelidades por parte de los jugadores?

Luego del triunfo de Argentina sobre Brasil por 1 a 0 en el Maracaná el pasado martes, comenzaron a salir varias informaciones que dejaron a todos en alerta. La cosa se dio porque varias modelos viralizaron mensajes en donde comentan que algunos de los jugadores del plantel las llamaron para que estén en una fiesta. Tres de ellos quedaron completamente pegados a la situación.

Una usuaria de Twitter llamada Whyisrubi publicó todo un hilo explicativo de lo que pasó en la fiesta de la Selección Argentina y qué modelos estarían implicadas, además de los jugadores del plantel. Carmela Castro Ruiz subió una captura de pantalla de un mensaje que le llegó donde decía: «necesito modelos finas y elegantes de B.A Argentina o cerca. Se paga vuelo más 1500». Ella comentó que al final no fue porque no dejaban usar el celular en la fiesta.

Esta usuaria escribió que «todo empieza por la historia de Juana Betnaza yendo a la pre de la Selección Argentina». Esto fue después del partido contra Uruguay que se jugó en la Bombonera. Los jugadores más complicados son Leandro Paredes, Ángel Di María y Paulo Dybala (quien hace muy poco tiempo le pidió casamiento a su pareja, Oriana Sabatini).

«Se rumorea que Juana Betnaza estuvo el lunes con Dybala, en la post fiesta. Y que otra modelo, Katu Berman, estuvo toda la noche con Paredes», soltó la usuaria de Twitter Whyisrubi. Por otro lado, también le mandaron mensajes a la esposa de Ángel Di María y ella, muy despreocupada, les dijo que «era su permitido».

Sin embargo, una de las esposas de los campeones del mundo salió a aclarar la situación. Por un lado, Camila Galante (esposa de Leandro Paredes) habló con Mariana Brey en Socios del Espectáculo y defendió a su esposo con uñas y dientes: “Me parece muy bizarro todo. Estas chicas buscan fama y acá no la van a encontrar. Yo confío en mi marido. Sé que seguramente puedan existir fiestas, pero yo sé lo que hace Leandro y lo que dejan de hacer. Esta gente solo quiere arruinar familias. Arruinar la imagen de la gente y, aparentemente, les sirve a ellas para subir un escalón a la fama”.

“Yo no me voy a enganchar. No tengo mucho más para decir. Soy una mina tranquila que no va a armar ningún tipo de quilombo, ni se mete en este tipo de cosas. Cuido a mi familia y si tengo que defender a Leandro, lo voy a hacer. Pero todo esto que está pasando es muy bizarro y yo no me engancho”, dijo la mujer… ¿Será cierto o es sólo un rumor?