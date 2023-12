Escándalo en Madrid: Cande Tinelli y Coti no pagaron las copas de vino y los echaron de un restaurante

Cande Tinelli y Coti Sorokin fueron protagonistas de un escándalo en plena ciudad de Madrid, que como era de esperarse, llegó hasta las redes sociales. La cosa se dio de la siguiente manera: la pareja disfrutaba de unas copas de vino y una picada, cuando uno de los empleados del lugar se acercó a ellos pidiéndoles que se retiraran.

Anonadados ante esta situación, los artistas preguntaron el motivo de tal accionar. Según los encargados del exclusivo restaurante, la pareja estaba hace tres horas en el sitio y no habían consumido nada, además, su mesa estaba reservada a las 21 horas.

En respuesta, ellos aseguraron que llevaban tan solo 1 hora en el lugar, y que no iban a pagar las copas de vino, ya que, ni las habían comenzado a beber. Una mesa junto a ellos presenció el momento, pero tomó partida por el camarero, como se puede ver en el tuit que publicó una de las personas allí sentadas.

Finalmente, la pareja se retiró del lugar, a la vez que el encargado del restaurante los insultaba. Sin embargo, lejos de quedarse callada, ella compartió un descargo a través de sus redes sociales.

“Saben que yo en estas cosas no me quedo callada, y no es así. No mientan”, comenzó y se explayó: “Estábamos hace menos de una hora, dijimos que nos íbamos a sentar a tomar algo y seguro íbamos a comer. Lo cual fue lo que hicimos”.

“Nos pedimos dos entradas, para ya ir a buscar el tercero, hasta que este señor enojado nos dijo que nos teníamos que ir, nos trajo la cuenta y nos levantaron todo”, contó y agregó: “Con Coti teníamos las dos últimas copas y le dijimos que no nos cobren porque ya nos habían traído la cuenta antes de terminarlas, las teníamos enteras”.

Según Cande, la situación no terminó nada bien: “Me dijo ‘chau, que te den por culo’. Obvio, me fui tentada porque me pareció gracioso lo que me dijo, pero me parece grave”. Aunque no todo fue risa para ella: “Eso me generó angustia, es una situación de mierda que pasa en muchos restaurantes”.

“Si hay algo que soy es educada, extremadamente respetuosa. Jamás le faltaría el respeto a alguien. No me nace. No me gusta que me falten el respeto por eso exijo respeto”, cerró.