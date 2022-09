“Espero que mejore la convivencia política y dejen de acrecentar el odio”

Durante la jornada de ayer por la noche fue noticia nacional lo sucedido en las inmediaciones de la casa de la actual vicepresidenta Cristina Fernández, quien mientras regresaba a su hogar, fue apuntada con un arma de fuego, la cual el atacante gatilló dos veces y afortunadamente el proyectil no salió de la cámara. Luego de este atroz hecho que vulnera la democracia, muchos referentes de diferentes partidos expresaron su repudio al atentado y apoyaron a la ex presidenta. Hoy, Todo Pasa dialogó con uno de los referentes del Frente de Todos del Departamento Santa María, Ramón Zalazar, quien dio su testimonio sobre lo sucedido el jueves por la noche.

“Por suerte estamos en una situación distinta de la que podríamos haber estado si la bala hubiese salido, a nivel democrático con casi 40 años después del 83. Están los que repudian porque realmente lo sienten de corazón, y quienes en su momento hicieron todo para que se diera esta situación, como algunos periodistas y sectores de la oposición. Hay personas que intentan ensanchar la grieta a través del odio. Llevo 28 años en política y jamás critiqué a alguien de la oposición del Gobierno. De esa forma no vamos a avanzar si no entendemos que cada uno puede tener su pensamiento político y no respetamos a la oposición. Estamos en una situación de inflexión. Hay gente inadaptada que va a caer en este odio y que va a poner en riesgo la vida de cualquier ciudadano. Esto es un magnicidio. Espero que mejore la convivencia política y que en lugar de acrecentar el odio, elaboren más propuestas para que ellos lleguen al Gobierno”, expresó Zalazar.

Hoy se realizarán dos movilizaciones por parte del partido oficialista nacional. Uno será en Córdoba capital, a las 18 hs en Colón y Cañada. Mientras tanto, varias fuerzas ya emitieron diferentes comunicados en apoyo a la figura presidencial, como el FDT local, que publicó lo siguiente:

Hace tiempo que el pueblo Argentino decidió vivir en una nación donde viva la democracia, llegó la hora de decirle NUNCA MÁS a los que sistemáticamente atentan contra ella generando odio y violencia desde el poder judicial y mediático, es ahora cuando la gran mayoría del pueblo se moviliza por la paz social en la Argentina.

NOS ENCONTRAMOS A LAS 16.30 HORAS EN EL BUSTO DE EVITA, BRASIL Y CALLE DEL MOLINO.

Por su parte, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) expresaron: