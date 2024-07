«Esta fecha no significa nada para mí, quiero que sea de agradecimiento y no de dolor»

El de Joaquín González fue quizás uno de los casos que más movilizó a la ciudad y hasta a la provincia. La repentina muerte del joven de 18 años ponía bajo la lupa la necesidad de mayores controles nocturnos y recorrido policial, pero además dejó en evidencia las miserias humanas tan sobresalientes en las redes sociales.

Joaquín había salido a bailar junto a su novia. A la salida, se encontró con otros jóvenes con quien había tenido un conflicto previo y hubo un enfrentamiento en la zona de Av del Libertador; disputa que quedó registrada en cámaras de seguridad y que terminó con Joaquín agonizando en el pavimento. Horas mas tarde, el joven de Villa Camiares fallecería en un nosocomio cordobés.

Al principio la noticia daba cuenta de que la víctima había recibido un fuerte golpe con un objeto contundente en la cabeza; lo que podía ser una baldosa o un palo. Sin embargo, con el correr de las horas la Justicia descartaría esa hipótesis e imputaría Joe Heredia- un joven de la misma edad de Joaquín- por homicidio simple. Para el fiscal había un claro responsable, quien tras el hecho se había ido de la ciudad pero a los pocos días quedó detenido.

En medio del dolor no faltaron los livianos e innecesarios comentarios en las redes sociales de «personas» que se ponían de un lado y del otro del caso. Incluso, usando el hastag #JusticiaXJoaquín y #JusticiaXJoe. Para algunos, la muerte de Joaquín no había sido más que un «mero accidente» y pedían por la liberación del detenido; para otros, había una clara intencionalidad del acusado de darle muerte a su víctima ya que los elementos de prueba afirmaban que ambos se conocían y que el sospechado había incluso amenazado de muerte con anterioridad a Joaquín.

Heredia estuvo apenas una semana detenido en la cárcel de Bouwer y recuperó su libertad una vez se dio el cambio de carátula a «homicidio preterintencional». En el medio, detendrían también a dos amigos de Joaquín por falso testimonio.

A dos años del hecho, la causa aún no llegó a juicio y la familia de Joaquín sigue reclamando Justicia. «Hoy hace dos años que te fuiste fisicamente, pero tu esencia y tu amor infinito siguen conmigo. Esta fecha no significa nada para mí, quiero que sea de agradecimiento y no de dolor. Te amo Joaquín», expresó Camila, su mamá, a través de las redes sociales.

Esta tarde habrá homenaje en la plaza principal de Villa Camiares.