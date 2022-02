La UEPC va en camino a la recomposición salarial luego de anunciar que pedirán un 60% de aumento, el cual se conforma de la masa salarial perdida en años anteriores y de una inflación proyectada para 2022 que superaría el 50 por ciento. Hace una semana, comenzaron las negociaciones por un aumento en el salario docente. Mónica San Felippo, secretaria general de la UEPC Santa María, explicó en qué estado se encuentran las tratativas actualmente. “Esta lucha salarial la venimos haciendo en forma permanente. Ayer nos reunimos con Juan Monserrat para poner las primeras líneas sobre los ajustes salariales con todos los Departamentos, y hoy van a ser las paritarias nacionales junto con el Consejo Federal”. Por otro lado, el gobierno provincial convocó a dos de los grandes gremios de Córdoba para negociar paritarias.

Con respecto al comienzo de clases y los nuevos protocolos que entrarán en vigencia, la referente sindical respondió que aún deben ver cómo se expresa el ministerio de educación de la provincia en relación a esta actualización de normas de bioseguridad luego de la gran baja de casos y el alto nivel de inmunidad de la población educativa. “Esperamos tener las escuelas en condiciones, con presencialidad plena sin burbujas, como antes de la pandemia. También vamos a seguir peleando por una formación docente continua y a pedir licencia para los docentes que sean de riesgo”, aseguró San Felippo. La secretaria general regional aclaró que la pandemia no desató ningún problema educacional, sino que mostró algo que siempre hubo. “La parte humana, es decir todos los docentes, trabajaron duramente, con diferentes resoluciones, con cambios continuos. Es elogiable su labor. También queremos recordar que siguen sin tener conectividad muchas escuelas de la zona”.

En lo que va del período de pandemia, miles han abandonado los estudios, tanto de nivel inicial, primario y nivel medio. “Hay muchos alumnos que deberían estar en las escuelas, en su casa estudiando o jugando con sus amigos. Córdoba no es la mejor provincia, como se dice, tenemos aumentos pendientes de una inflación, servicios que aumentan, y una gran pobreza. Hay un gran abandono. Queremos recuperar a estos chicos y que vuelvan al aula. Solicitamos a los políticos que hagan cambios significativos en las políticas educativas”, expresó la docente, y agregó que continuarán en la lucha por más educación, más inclusión y más igualdad. “La clase política toma a la educación como un gasto, y no es así, es una inversión. Es una educación para atrás desde hace años, y no hablo de los docentes, si no de los gobiernos. Son necesarios grandes cambios para que esta situación mejore”, finalizó San Felippo.