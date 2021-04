Estafaron a FADEA por casi medio millón de dólares

El Fiscal Federal Enrique Senestrari investiga una posible estafa digital denunciada por la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) realizada por la suma de U$S 453.000. La empresa estatal giró fondos suponiendo que lo hacía a un proveedor en Estados Unidos, que no los recibió.

La empresa que los debería haber recibido el dinero es Advent Aircrfat Systems, una proveedora de Estados Unidos que se dedica al diseño, fabricación y certificación de productos y componentes de aviones. “Quienes simularon ser esa empresa aún no fueron identificados”, destacó la titular de FADEA Mirta Iriondo.

La presentación la realizó el apoderado de la estatal, Marcos Daher, quien pidió investigar la “probable comisión del delito de estafa” electrónica contra la empresa. Con comunicaciones “apócrifas” lograron que la empresa estatal realizara transferencias suponiendo que estaba cumpliendo con el pago de partes. Iriondo, titular de Fadea, explicó este viernes a radio Mitre y Cadena 3 que el contacto se hizo entre “dominios fantasma” y que estaría vinculado al que sufrió la tecnológica Microsoft.

El 11 de octubre de 2019 Fadea emitió una orden de compra para Advant por componentes para el Pampa IA63 por un total de U$S 1.084.714. El esquema estaba estructurado en cuatro entregas con sus correspondientes pagos. La primera era el 27 de marzo del 2020 con pago el 6 de enero pasado por U$S 366.332,72; la segunda entrega el 26 de junio con pago el 6 de abril por U$S 87.299,85; la tercera se pactó para el 24 de julio con la cancelación de U$S 554.343,20 el 18 de mayo 2020 y el último tramo se acordó para el 11 de septiembre con pago el 6 de julio del 2020 de U$S 76.738,66. Iriondo explicó que se apuntará a los bancos que permitieron la transferencia.

Fadea ordenó una auditoría interna informática, pero no se descarta que la “intrusión” informática la haya tenido el proveedor estadounidense.