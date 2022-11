“Estamos en hiperinflación y tenemos un montón de inútiles que no hacen nada”

Hace ya un año y tres meses que el conocido abogado tomó las riendas del Partido Demócrata de Córdoba. Hoy, en entrevista con Todo Pasa, Rodolfo Eiben habló sobre el progreso que ha tenido el partido. “En este tiempo hemos hecho muchísimo. Pusimos en el escenario político a un partido que estaba adormecido y hoy estamos en las encuestas en ascenso y con un pronóstico muy alentador, según consultoras muy importantes de la provincia”.

Con respecto a su análisis sobre la coyuntura provincial, donde el demócrata se presentará como precandidato a Gobernador, dijo lo siguiente: “La evalúo desde dos puntos de vista. Con respecto al oficialismo hay un cansancio en la gente y un aburguesamiento en la clase gobernante. En el caso de la obra pública, no se puede negar el trabajo. Son importantes, pero la innovación tiene que venir por el lado para presentar proyectos que no vayan por el dinero de la gente. Desde el partido tenemos un proyecto para licitaciones públicas Obras por Impuestos donde se prioriza la cantidad y calidad de obras públicas, donde se arma un fideicomiso a través del Banco Provincia, los privados aportantes manejarán los destinos de esos fondos y serán quienes a su vez adjudiquen la obra pública en cuestión, no el Estado. Con eso terminaríamos con la corrupción. A esto lo pusimos en práctica en Perú en el año 2014”.

Continuando con el análisis político, el referente demócrata habló de la situación a nivel nacional y de la complicidad que existe entre los partidos políticos que hoy ocupan el poder. “Estamos ciegos. No hablan de hiperinflación, sino del peligro de entrar en una, cuando ya estamos en ella. Una inflación del 100% anual es una hiperinflación, no hace falta mucho para darnos cuenta. Mientras tanto, tenemos un montón de inútiles que no hacen nada. Hay que terminarlo con medidas drásticas y concretas. La clase política tiene que pagar ese costo. Los políticos viven en otra galaxia. Juntos por el Cambio tiene un discurso que no se entiende, incluso copian a otros, como nuestro partido. Han votado un presupuesto vergonzoso y justifican lo injustificable. Son socios del oficialismo”.

Por último, Eiben aseguró que si son electos para asumir en el Gobierno, prometió que no va a haber robo y se terminará el punterismo. “En caso de asumir como Gobernador, o como Legislador nacional, tengo pensado presentar un proyecto de reducción al 50% de la Cámara de Diputados, con una unificación con la Cámara de Senadores, con tres representantes por provincia, y basta de asesores, de teléfonos celulares gratis, choferes. ¿Por qué el político tiene que vivir mejor que el común de la gente? No debe existir más”.