“Estamos en una fase neutra y tendremos días de chaparrones pero no grandes tormentas”

Este jueves, Marcelo Colombati dialogó con la 88.9 sobre lo que respecto al clima se prevé para los próximos días y el verano en general en la ciudad de Alta Gracia.

La postergación del Festival Mionca por posibles tormentas, el cual estaba programado para el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 del corriente, puso en alerta el contexto en general de la temporada. Teniendo en cuenta que para el próximo 5 de febrero está previsto el inicio del plato fuerte de la ciudad, Colectividades y la pregunta es: el tiempo… ¿acompañará?

En este marco, el reconocido meteorólogo de Defensa Civil quien es también Bombero de la Provincia, anticipó que la inestabilidad estará presente aunque no en demasía. “A partir de hoy viene a rotar el viento del sector noreste y eso va a traer una carga importante de humedad y un periodo de inestabilidad de mas o menos tres o cuatro días. Inclusive viernes, sábado y domingo vamos a tener chaparrones, lluvias dispersas y aisladas por sectores, sobre todo en la zona serrana donde hay mas saturación de humedad. Lo acumulado en estos días puede ser entre los 20 y 50 mm“, anticipó Colombati.

De esto, se interpreta que fue atinada la decisión que la organización de Mionca en conjunto con el Municipio de posponer el evento. “Esto se esta previendo desde hace quince días antes. Desde la Municipalidad trabajamos permanentemente desde el área de Defensa Civil y en cada uno de los eventos gracias a Dios Alta Gracia tiene este sistema para poder determinar cuando hay una alerta, obviamente fuera del alerta que recibimos permanentemente del servicio meteorológico, se da una alerta especifica para la ciudad de Alta Gracia y muchas veces hemos suspendido con la comisión eventos como Colectividades por ejemplo, porque sabíamos que venían tormentas importantes y bueno acertadamente siempre se toman decisiones correctas por el bien de toda la comunidad“, opinó el meteorólogo.

Un verano con lluvias pero no de grandes tormentas

“Podemos decir que la inestabilidad va a estar siempre latente y la temperatura no va a bajar, por lo menos en los próximos días. Estamos en una fase neutra y tendremos días de chaparrones pero no grandes tormentas. Está condicionando el océano atlántico y no el pacifico que trae las tormentas más importantes, si fuera por le pacifico te diría que estamos en un periodo seco pero no. Así que podemos decir que no será ni muy muy ni tan tan por decirlo de alguna manera, porque los sistemas mas complicados o tormentas severas son los que emanan desde el sureste desde el pacifico y hoy por hoy están muy aislados. Eso no esta sucediendo. Tenemos ambiente cálido, húmedo, precipitaciones dispersas aisladas pero con un mejoramiento rápido. Chaparrón típico de verano, humedad y sol“, culminó.