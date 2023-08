«Estamos esperando a que empiece esta temporada musical»

Durante la mañana de este miércoles, Matías Martínez, mejor conocido como PepeYou, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, el artista habló de su agenda y cómo se prepara su temporada artística: “Se está empezando a activar. Este sábado vamos a estar en el evento de Guerrero de la Montaña, que es de boxeo, MMA y peleas (entonces vamos a estar tocando entre medio). Por otra parte, el 16 de septiembre estamos en Despeñaderos, en un evento grande ya que aprovechamos que acá no se puede salir a causa de las elecciones municipales. Y el 22 estamos en Arroyito; y el 23 en Sinsacate. En todas las redes salimos como @pepeyoucumbia”.

“Desde la pandemia, se está repitiendo todos los años de que se trabaja fuerte hasta mayo, y luego se toma una pausa (cada vez más larga) hasta esta fecha que se empieza a reactivar todo. En ese tiempo cuando no hay fecha, aprovechamos para grabar y hacer otras cosas”, dijo Martinez.

En cuanto a sus inicios y el esfuerzo que tiene la banda día a día, PepeYou mencionó que “Hace 16/17 años que tengo la banda y le venimos metiendo. Todos los días me levanto pensando en algo nuevo, aunque uno se limita al presupuesto que tiene. Hay géneros nuevos que impiden que la gente quiera tocar instrumentos. No se consiguen muchos en comparación a años anteriores. Estamos al pie del cañón como siempre”.

Por el lado de su relación (como músico) con la incorporación de las nuevas tecnologías y los géneros musicales, Matías expresó que “Ha cambiado todo. La tecnología también llegó a la música, por lo que se estimula eso y no la relación de la persona con el instrumento. Esto ayuda muchísimo pero en el vivo el instrumento no se puede reemplazar. Pero si no innovas, te quedas afuera. Es bueno incentivar a tocar instrumentos”.

“Siempre hay llamadas y volvemos a esos lugares donde tocábamos antes de la pandemia. Estamos esperando a que arranque esta temporada. Queremos volver a los lugares que hemos ido siempre y abrir nuevas puertas, conseguir eventos de todo tipo. Los festivales son distintos: de las veces que más repercusiones tuvimos fue cuando tocamos en Colectividades durante la última edición. En el festival se genera algo lindo que al músico le genera algo distinto”, finalizó.