«Estamos haciendo una rifa para poder terminar lo que nos falta de nuestra casa»

Durante la mañana de este martes, Dahiana Villarreal quien es Vecina de Anisacate, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», comentó respecto a una rifa que se va a realizar para poder reconstruir su vivienda, que sufrió un incendio causando perdidas totales: «Hace un mes atrás, salimos a causa de que hacíamos una venta de empanadas para comprar lo que es el techo de mi casa. A nosotros se nos incendió nuestra casa el año pasado, así que por eso estamos con este tema de la construcción. Gracias a Dios, nos fue re bien con la venta de empanadas y ahora estamos haciendo una rifa, para poder terminar lo que nos falta (sería solamente comprar las cosas del baño)».

«El Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba nos había donado unas chapas, pero tienen que llegar a la altura y hacer el encadenado. Además, pudimos comprar la cantidad de cemento que necesitábamos para el encadenado, y ahora estamos trabajando para hacerlo. Ya tenemos eso», dijo.

En cuanto a lo que sucedió, Villareal contó que «El 22 de junio del año pasado, lamentablemente se nos incendió la casa donde perdimos todo. Gracias a Dios, pudimos conseguir todo el material para dentro de la casa, y estamos tratando ya de terminar. Nos prestaron una casa pero tenemos que devolverla a principios de febrero, pero si se puede, ya tendríamos nuestra casa para esa fecha. Mi familia está conformada por mis dos nenas (5 y 3 años), mi esposo y yo».

«Cuando ocurrió el incendio, estaba mi pareja con mis dos nenas. El no pudo llegar a hacer nada, ya que por el susto las nenas estaban pegadas a él y por miedo a que les llegue a pasar algo, decidió alzarlas a las nenas para que no se vayan para la casa y lamentablemente vieron todo. Fue una desgracia con suerte porque no les pasó nada», expresó.

«Para conseguir números para el sorteo, la gente se comunica conmigo a mi número: 3547448120. De primer premio va a haber un lechón con un fernet y una coca, el segundo es un pollo con papas de “Los Gurises”, el tercero es un corte y una nutrición para el pelo, cuarto son uñas semipermanentes, el quinto es un alisado plastificado y el sexto es un perfume importado. El monto de la rifa es de $1000, y se va a sortear el 6 de enero de manera virtual. Se puede hacer transferencia o con efectivo», finalizó.