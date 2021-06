“Estamos llegando al 50 por ciento de la población objetivo vacunada”

Martín Cugno, Director de Políticas Sanitarias, habló con TODO PASA y confirmó que la mitad de la “población objetivo” ha sido vacunada en la ciudad. Además, habló sobre el proceso de inoculación que están llevando a cabo desde el vacunatorio municipal y cuál es el panorama sanitario a partir de los últimos números de las estadísticas.

“Ayer anunciábamos que ya estamos llegando al 50% de lo que nosotros llamamos ‘Población Objetivo’, que son todas las personas mayores de 18 años, y ya hemos superado ampliamente a los grupos de riesgo mayores de 65 años, personal esencial y personal de salud. Ahora estamos avanzando con el resto de la población, con y sin factores de riesgo”, declaró el Director de Políticas Sanitarias.

Mientras tanto, a la espera de lograr cierto nivel de inmunidad para que el número de casos descienda a prácticamente cero, el responsable de la salud dijo lo siguiente: “Ya tenemos 8 mil vecinos confirmados que han cursado la patología covid, por lo tanto ese grupo también tiene una inmunidad natural. Entre finales de agosto y mediados de septiembre tendríamos que tener inmunidad de rebaño”. Destacó además que es importante que ya se empiezan a vacunar a personas menores de 50 años, que correspondo a una porción de la población que es más activa, lo que llevaría a reducir la circulación del virus al inmunizar a este sector.

Luego de comentarios y declaraciones sobre si es obligatorio o no colocarse la vacuna contra el Covid, el profesional explicó que es necesario que la mayoría de la población esté inoculada, si se quiere terminar con la circulación del virus. “Con la vacunación se han extinguido enfermedades que han existido por años. Sería bueno que todos seamos conscientes de la importancia de esto, pensando no como individuo, sino a nivel grupal y social. Siempre la recomendación es que la mayor cantidad de la población se vacune, pero no deja de ser algo voluntario y cada persona elige”.

En cuanto al número de casos, la cantidad de testeos y el porcentaje de positivos, el Dr. Cugno comentó que las estadísticas son favorables, pero que aún falta y que es necesario continuar con los cuidados establecidos. “Estamos en un momento de la pandemia en el cual una relajación podría ser algo grave. Va a haber un descenso en la curva de contagio. Sería un grave error de todos como comunidad que nos relajemos. Le está pasando ahora a Chile, no cometamos el mismo error. A pesar de que la curva disminuya, tenemos que seguir cuidándonos. La posibilidad de contagio va a seguir existiendo, aunque sigamos vacunando. En estas últimas semanas, los vecinos han comprendido y colaboran mucho, circulando menos y cuidándose más. Ese esfuerzo que hacemos, la comunidad nos acompaña. Eso se ve en los indicadores, que hablan de un descenso en la curva de contagios. Lo más importante es que el vacunatorio funciona bien y las dosis son aplicadas al instante. Hoy martes terminamos un lote de 2500 vacunas que llegaron el jueves y que empezamos a colocar el viernes. Hasta el día de hoy tenemos cubierto con ese lote. Mañana haremos una desinfección y el día jueves se darán turnos reprogramados, esperando que para el viernes lleguen nuevos lotes”.

Por otro lado, Martín Cugno afirmó que, como forma de reconocimiento, quienes ejercen dentro del área de salud municipal recibirán un bono de $10.000 durante tres meses. Con respecto a cómo sobrelleva la dinámica el equipo de salud, el funcionario y doctor expresó: “Venimos cansados pero con la fortaleza que nos brinda la posibilidad de ver una luz de esperanza y de que hay indicadores que prevén la superación de esta segunda ola. Estamos agotados pero con mucha fe y esperanza de que esto pase. Eso es lo que nos da fuerzas”.