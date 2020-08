Sonia es una vecina de la ciudad que se llegó hasta las instalaciones de RESUMEN para solicitar ayuda para sus hijas y ella.

“Mi hija y mi yerno, están sin trabajo. Tienen un nene de 3 años y una bebé de 4 meses. Están pasando una muy mala situación económica no tienen muebles, camas, mesas, sillas, heladeras. Tienen que estar al día con la mercadería porque no tienen donde guardar”, comenzó explicando la mujer.

Afirmó que solicita además ayuda para ella, presenta una discapacidad y todavía no puede cobrar la pensión correspondiente.

“Vivo con mi hija de 20 años, estamos las dos solas y recurrimos a la solidaridad de las personas para que nos puedan ayudar con donaciones. Yo no puedo comer, necesito que algún odontólogo me ayude a arreglar mi boca, no puedo seguir con esta prótesis, ya ni hablar bien puedo”, agregó Sonia.

“Necesito que alguien realmente nos ayude, estamos pasando una mala situación económica”, finalizó la señora.

Están necesitando alimentos, ropa, leche para los niños, pañales tamaño M o G y calzados n° 42, 40 y 38. Aquellas personas que puedan aportar donaciones, podrán entregarlas en la Calle 13 N° 19 barrio Piedra del Sapo o comunicarse al 03547 /15629508.