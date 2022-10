“Estas actitudes belicosas las vamos a ver más seguido, la oposición tiene la cabeza puesta en las elecciones”

La sesión del día de ayer en el Concejo Deliberante fue nuevamente noticia. Luego de un pedido de citación por parte del bloque de Alta Gracia CRECE al intendente, pidiendo explicaciones por los hechos del 20 de octubre, donde colapsó parte de la obra de Lucio V. Rossi, el funcionario se hizo presente en el recinto. Sin embargo, se retiró luego de que miembros de ambos bloques comenzaran a discutir, interrumpiendo así la palabra del Ejecutivo. Manuel Ortiz, concejal oficialista, dialogó con el equipo de Todo Pasa sobre lo sucedido en la sesión, desde la percepción de dicho bloque. “No veo un parlamento, sino un bloque de Alta Gracia CRECE siempre intentando imponer, pero no ideas. Es una chicana constante, la falta de respeto, las agresiones verbales. Ayer fue la gota que colmó el vaso. Recibimos la visita del intendente, que iba porque en el orden del día había una citación, y no pudo decir una sola palabra. Fue vergonzoso. Es un reflejo de lo que sucede siempre. Creo que no hay una estrategia política de discutir temas que le importan a la sociedad, sino exclusivamente electoral. Tienen la cabeza puesta en las elecciones, y eso los lleva a cometer estos errores”.

Sobre lo señalado por Vagni, donde criticó la aparición repentina del intendente sin previo aviso, el edil argumentó que la Carta Orgánica avala al Ejecutivo a hacerse presente en cualquier momento en cualquier sesión sin anunciarse, y aclaró que lo que no puede es votar o tomar participación. “Somos funcionarios públicos. Nuestras palabras tienen consecuencias. Tenemos un reglamento interno que determina cómo se debe llevar una sesión. Espero que podamos avanzar con sesiones con otras dinámicas. No creo que esta situación cambie, aunque siempre estamos abiertos al diálogo. Estas actitudes belicosas las vamos a ver con más frecuencia. La oposición tiene la cabeza puesta en las elecciones”, expresó Ortíz. Por último, reconoció a Marcelo Jean, señalando que fue el único concejal que en ningún momento levantó la voz o hizo declaraciones fuera de lugar.