“Este año es definitorio, hay que empezar a trabajar para consolidar Juntos por el Cambio”

La Legisladora Provincial de la UCR Marisa Carrillo le concedió una entrevista #ManoAMano a #RESUMEN en donde habló acerca del balance que hace de sus dos primeros años de mandato, la situación del Legislador Orlando Arduh y los desafíos que deberá afrontar su sociedad con Martín Barrionuevo y Marcelo Jean.

¿Cuál es el balance que hace de sus dos primeros años como Legisladora de la Provincia de Córdoba?

-“Han sido dos años signados por la pandemia, algo que nunca esperé que fuera a pasar. Mi trabajo ha sido incesante, nunca me detuve desde que asumí: Integré el COE de mi Ciudad acompañando a los vecinos en los momentos más duros y recorrí la Provincia en la medida que se podía, pero todo eso no ha sido nada fácil. Han sido dos años con muchas actividades y de mucho aprendizaje para una persona que recién se inició en la tarea legislativa, si bien yo ya he ocupado distintos lugares del Ejecutivo, el trabajo legislativo es distinto. Hemos trabajado en equipo dentro de mi bloque y también coordinando acciones con el de Juntos por el Cambio”.

¿Cuáles son sus expectativas para este nuevo año legislativo?

-“Este año es definitorio, anterior al año electoral de 2023 y la Legislatura no queda al margen de ello, hay muchas deudas pendientes que tiene la Provincia y mis deseos son que encuentren respuesta. Tengo muchos proyectos nuevos en mente, pero ya hemos iniciado el año con una iniciativa relacionada a la empresa familiar, lo vengo trabajando con los legisladores Garade Panetta y Blangino presentándolo la última semana del año pasado y ya tomó estado parlamentario, ahora vamos a pedir el tratamiento en las comisiones ya que es un tema de sumo interés que tiene que ver con darle productividad y acompañamiento a aquellas PYMES que generan riquezas para Córdoba. Es un año muchos desafíos, hay que empezar a trabajar para consolidar la alianza que tenemos con los demás partidos para construir acuerdos y ofrecerle a Córdoba una propuesta que sea realmente importante y que la gente nos quiera acompañar”.

¿Qué opinión tiene acerca de la incorporación de Gudiño y De Ferrari al bloque Juntos UCR? ¿Es probable que se unan más legisladores? ¿Piensan en un interbloque con las demás fuerzas políticas?

-“Esto es algo que se viene trabajando desde principios del año pasado dentro del Radicalismo, la posibilidad de estar todos juntos dentro de un mismo bloque y también pensar en un interbloque con las demás fuerzas políticas. Ha sido difícil que esto suceda, debido primero a la elección interna de la UCR y luego con las legislativas de medio término, por lo que hubo complicaciones al momento de construir la unidad, pero ya estamos trabajando en ello. Me da mucha alegría que ingresen las legisladoras a nuestro bloque, ya les he dado la bienvenida, creo que eso fortalece fundamentalmente al Radicalismo. No podemos dejar de mencionar que somos el espacio más importante y con mayor estructura que se encuentra dentro de la alianza, y el Radicalismo ha vislumbrado en estas elecciones pasadas el protagonismo que tiene y los hombres y mujeres que puede dar para una construcción coalisionaria”.

¿Cuál cree que debe ser la sanción adecuada para el Legislador Orlando Arduh tras haber impulsado el juego online? ¿Se considera la expulsión dentro de la UCR?

-“Yo no voy a definir si al Legislador Arduh le corresponde una sanción, eso le compete el Tribunal de Conducta Partidario que tendrá que evaluar su situación y luego actuar en consecuencia. Las bancas son de los partidos y no de los legisladores, por esa razón hay que responder a un mandato que tiene el partido en el sentido que siempre hubo un lineamiento en el cual la UCR es firme sobre el juego en general. A nosotros también nos sorprendió desde nuestro bloque que un Legislador radical presente un proyecto, que en la realidad nosotros consideramos que fue presentado por él, pero el autor ideológico es Hacemos por Córdoba haciéndoles correr con el costo político, pero a eso ellos lo sabían. No podemos acompañar un proyecto que acarrea daño para los más vulnerables, pero no solamente ataca la pobreza sino a otros sectores. El verdadero proyecto que sirve, es trabajar sobre la cultura del trabajo, poder darle a cada cordobés una vida digna a través de acciones concretas y no desde el juego que lo único que hace es fomentar adicciones y llevar a que la persona pierda haciéndole creer, hasta de manera perversa, que puede mejorar su situación a través del juego. Esto ha sido muy grave y el partido debe tomar cartas en el asunto, pero no es esta Legisladora la que debe puntualizar la sanción que le corresponde”.

Antes de que finalice el 2021, se la vio realizando un evento junto a Martín Barrionuevo y Marcelo Jean ¿Cuáles serán los pasos a seguir para este tridente radical?

-“Nosotros hicimos una despedida de año con la idea de poder agradecerles a las personas que nos acompañaron en las dos elecciones y también poder decirles que vamos a seguir trabajando. Este año que recién comienza, va a ser de mucho trabajo y construcción en la cual vamos a tener que recorrer y construir territorio y a eso estamos dispuestos. Nosotros ya lo hemos planteado cuando fuimos a la interna en marzo del año pasado, esto no es una unidad casual o solamente lo fue para ganar una interna partidaria sino que se hizo para comenzar a construir un espacio para realizar proyectos para la ciudadanía y para Alta Gracia principalmente. Lo único que nos espera es trabajar, sumar más personas que se sientan atraídas con el proyecto que nosotros planteamos y llegar así de esta manera con una propuesta dinámica, interesante y renovadora que a la gente de Alta Gracia le sirva para cambiar el signo político, ya que vemos que la Ciudad sigue en el mismo nivel que viene desde hace años, y que nosotros seamos una respuesta que seduzca para cambiarle la vida a los altagracienses”.