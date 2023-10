«Este año, la novedad para Happy Birra son los jugos y licuados 100% naturales»

Durante la mañana de este martes, Micaela Caviglia quien es trabajadora de la Panadería Las Delicias, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», la altagraciense contó las opciones gastronómicas que va a tener el comercio en cuanto a la participación del mismo en el Festival Happy Birra, el 13, 14 y 15 de octubre, en el parque del Sierras Hotel: «Este año vamos a tener café y postres (donde va a haber otra presentación). Este año vamos con otra forma de postre mono porción: tiramisú, cheesecake, chocotorta, entre otros. Queremos adaptarnos a estas nuevas tendencias de cuidar el ambiente. También tenemos donuts, croissant y rolls. Tenemos muchas cosas ricas y nuevas para ofrecerles«.

En cuanto a la ubicación del puesto, Caviglia dijo que «Vamos a estar del lado izquierdo del predio (del lado de la cancha de tenis). Tenemos algunas mesas que vamos a poner ya que nuestro espacio es chico».

También, mencionó la mujer, «tenemos algunas opciones saladas: croissant de jamón y queso; y por otra parte, baguetin de bondiola, queso, oliva y manteca. No va a ser lo fuerte, pero va a ser una opción para disfrutar. Hemos incorporado opciones sin tacc años anteriores pero no nos ha ido bien, así que no sabemos si vamos a lograrlo para este fin de semana».

«Tratamos de estar en todos los eventos de Alta Gracia, nos gusta y somos bien recibidos. La gente nos conoce mucho en los eventos y nos pregunta mucho al respecto. Es un buen balance», expresó.

«Tenemos bastantes opciones de café: incorporamos cafés de especialidad, frapuccinos, lattes, café con leche, mocha con chocolate, entre otros. Helados también vamos a tener. Además, vamos a tener jugos y licuados 100% naturales y elaborados a la vista», finalizó.