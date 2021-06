Este miércoles llega al país extraditado el “Pato” Cabrera

Ángel “El Pato” Cabrera llega hoy a Córdoba extraditado desde Brasil, para enfrentar un juicio por causas de violencia de género que fueron promovidas por su ex pareja, Cecilia Torres Mana. Llegará acompañado por una comisión de Interpol y será alojado en la dependencia carcelaria de Bouwer, donde esperará la fecha del proceso de enjuiciamiento a cargo de la Cámara 2da. del Crimen. Debe enfrentar un juicio por dos causas acumuladas -una por lesiones leves calificadas y amenazas, y otra por lesiones leves calificadas y hurto-, denunciadas en 2017 y 2018, respectivamente. La primera en denunciarlo fue su ex esposa y madre de sus dos hijos, quien radicó una denuncia en la fiscalía de Violencia Familiar de Córdoba por amenazas. Luego lo denunció su ex pareja, con quien tuvo una relación de dos años, por amenazas y coacción.

Luego de varios meses de exhortos entre los juzgados y fiscalías de los dos países, el 10 de mayo la jueza brasileña Débora Valle de Brito aceptó el pedido de extradición, por lo que quedó allanado el camino para que Cabrera fuera enviado a Córdoba. El único escollo pendiente era el mencionado cierre de fronteras, aunque eso logró resolverse mediante un pedido especial. De esta manera, se acordaron los detalles para el traslado, que será por vía aérea y con, al menos, una escala.

Cabrera, quien permaneció prófugo de la Justicia argentina durante varios meses escondido en Estados Unidos, llegó a Brasil clandestinamente en un vuelo de línea el 31 de diciembre pasado. A pesar de que pesaba sobre él una alerta roja de Interpol, logró pasar todos los controles e ingresar a tierra brasileña. Permaneció escondido durante 14 días en Leblon, un distinguido barrio de Río de Janeiro, hasta que finalmente fue detenido y enviado a la cárcel federal Plácido de Sá Carvalho, donde aún permanece.