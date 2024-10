Esteban Lamothe fue visto en una cita romántica ¿con una compañera de «Envidiosa»?

Esteban Lamothe es considerado uno de los galanes argentinos del momento. Desde hace varios años, el actor se ganó el cariño del público gracias a sus papeles en reconocidas telenovelas y películas. Ahora, brilla con su interpretación de Matías en «Envidiosa», el personaje que más suspiros levantó entre quienes miran la nueva serie de Netflix.

Sin embargo, parece que no solo en la ficción Esteban Lamothe se robó los corazones. También en la vida real el actor conquistó a una de sus compañeras de elenco, con quien se lo vio en las últimas horas, muy cercano.

Tal como reveló Ángel De Brito, Esteban Lamothe fue visto con Débora Nishimoto, la actriz que interpreta el personaje de Mei, la joven china que se enamora de Matías y que le pide que se haga pasar por su novio para no casarse con el candidato que el abuelo le impone.

Según el periodista ambos compañeros de elenco estuvieron cenando a solas en un restaurante de las afueras de Buenos Aires, en lo que parecería ser una cita romántica. “Lamothe saliendo con La China de Envidiosa. Finde en Cardales y chape”, escribió el conductor de LAM en su cuenta de X (antes Twitter).

Recientemente, el actor hizo una confesión sobre su vida íntima que generó revuelo en las redes. Durante una emisión del programa Galanes en temporada baja, que conduce junto a Gonzalo Heredia y Galia Moldavsky, Lamothe sorprendió a la audiencia con una declaración que no dejó indiferente a nadie.

Sin ningún tipo de filtro, confesó un fetiche que lo enciende en el plano sexual. “Me gusta el olor a conc… las mujeres que se lavan mucho no tienen olor ni gusto a nada y eso no está bueno. No quiero que esté sucia, pero sí que tenga gusto a vagina”, expresó, dejando boquiabiertos tanto a su compañero como a los televidentes.