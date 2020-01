En Alta Gracia, la ola de inseguridad no sólo no cesa sino que se incrementa a pasos agigantados. Los números que manejan las fuerzas policiales parecen no coincidir (para nada) con lo que a diario viven los vecinos de diferentes puntos de la ciudad.

Esta madrugada, la víctima fue Fernando Bossi, vecino de Bº Pellegrini quien incluso vive enfrente de la casa del Intendente Marcos Torres. Delincuentes ingresaron a su vivienda mientras él no se encontraba y previo a revolver y destrozar todo, le sustrajeron varias pertenencias de valor y hasta las cámaras de seguridad del inmueble.

“Esto no da para más. Creemos que hay una banda operando con mucha información“, expresó un vecino en diálogo con RESUMEN quien a la vez y preocupado por la situación, invitó a los vecinos a hacerse cargo de esta situación que los tiene a maltraer y tomar medidas de acción. “Nos pongamos en la tarea de hacer algo“, dijo.

Cabe recordar que hace menos de un mes, la víctima fue Federico, hijo de Fernando a quien prácticamente lo desvalijaron.

La situación de la departamental

Es preciso mencionar, en este contexto, que por estas horas el Crio Mayor y Jefe de la Departamental Santa María se encuentra de licencia por un pedido de sus superiores y el motivo, no sería otro que esta situación que los vecinos de Alta Gracia y el departamento en general viven cronicando. Aun se desconoce qué sucederá y si se trata de un impass o una salida definitiva. En esta jurisdicción nunca se sabe.