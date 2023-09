«Estoy mostrando mi intención de trabajar de manera regional»

Durante la mañana de este miércoles, el Presidente Comunal Electo del Valle de Anisacate, Nicolás Merlo, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», la nueva autoridad de la localidad vecina habló de lo que será el operativo interministerial, el próximo viernes 22 de septiembre: «Este viernes tenemos un operativo interministerial de ANSES en la comuna, y yo me tomé el trabajo de comunicarme con los jefes comunales electos para ofrecerles esto a sus vecinos. Se van a poder hacer todos los trámites, menos iniciar los de jubilación y pensión. Creo que regionalmente los costos para las cosas son diferentes, por lo que estaría bueno que trabajemos entre todos. No estamos para pensar individualmente, tenemos que trabajar para la comunidad porque por algo nos eligieron. Estoy dispuesto a dejar cosas de lado, porque quiero que mi gente progrese. En el caso de los incendios, nuestra Defensa Civil está haciendo un trabajo muy destacable, hemos tenido colaboración de gente de varias localidades»

«No hay que tener excusas como la crisis. Cuando estás bien, aparecen la creatividad, la apertura y encontrar soluciones mejores. Estamos preparando y esto nos da una buena oportunidad. Va a ser una época de oportunidades para todos», dijo Merlo.

En cuanto a los nuevos servicios que prepara la gestión, el presidente comunal electo expresó que «Dentro de poco va a estar el servicio de la red de gas, y los vecinos ya pueden empezar a pagarlo. En cuanto al centro comercial, ya comenzamos con la construcción».

«En relación a la colocación de una escuela, el terreno ya está y el proyecto está presentado, lo estamos siguiendo desde las distintas áreas. Es un desafío personal de nuestra gestión hacer la escuela, es un compromiso asumido. La intención es hacer un nivel jardín y primario, para luego ampliar. Es una cuestión de ir viendo una vez que el proyecto se apruebe. Por su parte, en noviembre vamos a inaugurar el centro modelo de salud, estamos muy avanzados pero solo faltan los últimos detalles. La situación económica la complica, pero lo destacable es que lo podamos continuar, lo podamos inaugurar y lo vamos a hacer trabajar. Este proyecto cuenta con un aporte importante del gobierno provincial, pero ahora lo estamos costeando con fondos propios», mencionó.

«Mi equipo de trabajo es el mismo de siempre. Hace 4 años que conozco a los que me rodean y eso me llenó de confianza para seguir este desafío. Equipo que habla no se toca», dijo Nicolás.

Por el lado de la parte cultural y turística, Merlo declaró que «Venimos trabajando en lo que va a ser el Festival del Valle (que sería 13 y 14 de enero), aunque este año va a costar un poco más por la situación económica, pero estamos preparando lo que va a ser la temporada. Empezamos nuestra feria de emprendedores que la presentamos el día que se hizo el festejo del Día del Niño, y este sábado se va a hacer una nueva edición de esta feria».

«Por ahora, la feria es solamente del valle de Anisacate. Después veremos como vamos a trabajar con las demás localidades. Tenemos muchos espacios públicos, por lo que los estamos ofreciendo a emprendimientos privados para que vayan a hacer otro tipo de eventos. Puede haber novedades para el verano», finalizó.