«Estoy viviendo en un sueño»

A fines de marzo de este año, el altagraciense José Granja decidió dar el gran salto y, sin planificar mucho el paso a paso, viajó a Europa con el claro objetivo de organizar su tour de golf.

Hoy es una realidad. A 6 meses de haber llegado al Viejo Continente comenzó con sus torneos por la provincia de Almería, en Andalucía, al sur de España.

«Las 2 primeras fechas fueron a cancha llena. La respuesta del golfista de la zona fue increíble… a las 36 hrs de haber abierto las inscripciones, ya no quedaba más lugar. No lo podía creer». Le decía el altagraciense en exclusiva a RESUMEN.

«Sin dudas que el premio para el campeón (de viajar a Argentina para jugar en los mejores campos de Córdoba) está dando sus frutos. Incluso varios grupos ya me pidieron que les arme un paquete de golf y turismo para viajar junto a quien gane»

Tras este gran comienzo del circuito, las buenas noticias se fueron sucediendo: Granja ya recibió propuestas para organizar su tour en Zaragoza y Malaga. A su vez, el Concejo Deliberante de Alta Gracia nombró a Golf Race de interés municipal, por fomentar el turismo y el deporte.

«Estoy muy feliz, cada día me sorprendo con lo que va sucediendo».

-¿COMO SURGIÓ LLEVAR TU GOLF RACE A EUROPA?

«Muchas veces quise viajar a otro país, incluso trabajando de lo que sea, sólo para tener esa experiencia. No encontraba el momento justo. Creo que la pandemia a todos nos cambió un poco y fue ahí cuando decidí jugármelas: vendí el auto, algunas pertenencias y hoy estoy acá, impulsado por un proyecto propio. Esto no tiene precio, soy un agradecido».

-¿QUÉ LE RECOMENDARÍAS A LOS QUE ESTÁN PENSANDO EN VIAJAR?

«Justamente que no lo piensen tanto. Es dar el primer paso: sacar los pasajes. Con la fecha fijada, la cabeza empieza a trabajar sola, busca respuestas y caminos sin que uno se los pida… todo empieza a fluir».

-¿QUE BALANCE PODRIAS HACER DE LO QUE VA DE ESTE VIAJE?

«Recontra positivo. Lo que más me sorprende es la gente, super amable. No sólo los españoles, los argentinos que están hace varios años acá me dieron una mano terrible. Me da la sensación como que todos te quieren ayudar para que las cosas te salgan bien».

«Pero ojo, estar acá no es sólo lo bonito que se ve en redes sociales. Viví en motorhome 3 meses, me inscribí en un gimnasio para tener baño y ducha, limpié depósitos, trabajé de camarero toda la temporada de verano… y finalmente lo del golf se fue dando» – ¿SE EXTRAÑA?

«Estar lejos me hace valorar mucho lo que dejé… lo que era cotidiano y común pasa a tener otro significado, otra importancia».

«Sin dudas lo que más extraño son los asados en familia, el cafecito de sobremesa, los amigos, los domingos de golf, los perros, los atardeceres de Alta Gracia»

«Por suerte ahora llegó mi novia. Ella también dejó todo para estar acá. Es una gran compañera»

-PARECE QUE NO VOLVÉS MÁS

«Teniendo todo eso allá, doy más del 100% acá. Trabajo para que volvamos lo antes posible, para juntar el dinero suficiente para ir de visita y tener para regresar a este gran sueño». Concluyó