Eterno reclamo: ¿Por qué no abren los baños del Tajamar?

Llega esta época del año y la queja es la misma. Visitantes y vecinos que salen a recorrer las calles de la ciudad y a disfrutar del verde del Tajamar, manifiestan su malestar al encontrase con los baños cerrados. “La gente nos vive preguntando y no sabemos qué responderles”, expresaron cuidacoches del sector a RESUMEN.

En su momento, según las autoridades, la razón por la cual no se abrían los sanitarios públicos del Tajamar, era para evitar vandalismo. Aludiendo, de este modo, a que dichos baños en varias oportunidades habían sido el blanco de varios ataques- sobre todo nocturnos- que concluían en un deterioro constante de las instalaciones. No obstante, y más allá de que pueda o no ser válido el motivo, se trata de un servicio muy importante (y con gran demanda) en una ciudad que apuesta al turismo como Alta Gracia.

Ante esto, sin duda la pregunta es: ¿no habría que buscar una alternativa para poder brindar el servicio?. Más aún si tenemos en cuenta que en el día de la fecha se habilita el turismo nacional en Córdoba. ¿No sería bueno abrir los baños del Taja.