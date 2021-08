Ex profesores y alumnos piden por la recuperación del Obraje

Se hizo viral en los últimos días, la publicación de un ex profesor de la secundaria Instituto Obraje, que solicita a quien corresponda, que se haga cargo de la recuperación y puesta en valor del edificio.

“Estaba en casa y recibo un mensaje con un comentario y unas fotos de una ex compañera de docencia del Obraje: ´estoy esperando en la puerta del Obraje primario y te mando fotos para que la veas, porque se el cariño que le tenés a la escuela´” comienza Pedro.

“Se me partió el alma. Estuve más de treinta años enseñando en El Obraje como docente. Se me ocurrió ponerlo en FaceBook, la idea es encontrar a alguien que me pudiera ayudar. Llegar al Museo de la Nación. Que alguien se haga cargo, que llegue a oídos de ellos” continúa emocionado.

“La construcción es lamentable, la fachada se está rompiendo y se esta descacarando, están creciendo plantas en el techo. Tienen que repararlo, no puede ser que se destruya. No hay ningún edificio que merezca estar en ese estado, máxime el Obraje que formó a tanta gente. Fue mi vida, es mi vida” relata casi llorando.

“Ojalá podamos hacer algo con él. Que no se pierda. Que alguien tome la posta. Hay personas muy importantes que se han formado en el Obraje o que han dado clases ahí” concluye.

Entre los comentarios, se observa que el Secretario de Gobierno, Iván Poletta, intenta comunicarse con él.

Cabe recordar que en julio de 2018, la secundaria se mudó desde el edificio original a las nuevas instalaciones, ubicadas en Rawson y Lucas V. Córdoba.