ExclusivoResumen: «El próximo lunes inauguramos el Centro de Salud René Favaloro»

Jorge Merlo, presidente de la comuna del Valle de Anisacate, habló con el equipo periodístico del programa radial matutino «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre la crisis hídrica, las obras que se están llevando a cabo en la localidad y su opinión sobre lo que fue el debate presidencial.

«No somos ajenos a esta situación. Hemos tomado todos los recaudos, las medidas que corresponden y hemos hecho unas obras en el mejoramiento de la captación, porque la toma de agua que está en el Río Anisacate había quedado por encima del cauce del río. Además, hemos declarado la ley de emergencia hídrica y la concientización del uso. Tuvimos buenas respuestas y las correspondientes multas o llamados de atención si es necesario» comenzó el mandatario.

Sobre las luminarias, contó: «En cuanto a las luminarias, venimos prácticamente cubiertos -bastante bien-: estamos colocando nuevos equipos y mantenimiento. Pero también estamos pensando en una red de distribución. Momentáneamente, los gastos de luminarias los está abonando la comuna. El próximo jefe comunal tendrá que hacer una evaluación porque los equipos superan ampliamente entre los 60 y 70 mil pesos cada uno, más la colocación y mantenimiento».

En cuanto al gas, «estamos avanzando y viendo si antes de finalizar mi mandato podemos inaugurar la red de gas domiciliaria que ya está en condiciones. Está en un proceso de papelerío final y administrativo. Vamos a tratar de inaugurarla en la casa de un vecino, la próxima semana o la que viene. Estamos a la espera de la aprobación de ECOGAS».

En exclusiva para este medio, Merlo anunció que el el próximo miércoles 22 de noviembre a las 19 horas, van a inaugurar este nuevo centro de salud modelo. «He charlado con algunos jefes comunales e intendentes en alguna oportunidad. Esta propuesta va a ser muy positiva ya que queremos que tenga una guardia a la noche y se comparta con otras comunas. Tratamos de descomprimir un poco la actividad en Hospital de Alta Gracia. Están dadas las condiciones para hacer un convenio con otras comunas. Es importante esta inauguración para toda la provincia, porque está ligado al Ministerio de Salud provincial. Tenemos las instalaciones para que los profesionales puedan trabajar en comodidad».

«Todas las obras son importantes y a veces se hace corto cuando no mira las fechas. Somos colaboradores y les doy mis respetos a las autoridades. Cuando las comunas crecen, es cuando los vecinos colaboran. Estamos perdiendo la coparticipación hace más de un año. Venimos haciendo un trabajo muy prolijo y el vecino tiene mucho que ver porque sin ellos, no se hubiesen podido hacer las obras» agregó.

Cambiando de temática y pasndo al ámbito nacional, opinó: «Creo que en cuanto al debate, mucha gente estaba indecisa. Massa hizo un gran trabajo y eso le juega a favor, viene de un gobierno que ha tenido sus problemas pero da la sensación de que está firme y va a armar un equipo nuevo. Milei es una figura nueva, que no me gusta por las reacciones que tiene pero quizás haga una buena gestión -pero no lo conozco-. Tengo una posición tomada pero no puedo obligar a nadie a quien votar. La ciudadanía es libre de votar y se va a hacer una muy buena elección. Es uno u otro. Está la experiencia y un hombre nuevo, pero Argentina está pasando por una situación complicada».

En relación a su función dentro de al próxima gestión, aseguró: «Voy a colaborar desde el lugar que me corresponde en el nuevo gobierno comunal, aportando como vecino y desde mi conocimiento. Nuestra gestión fue un éxito y hemos podido realizar lo que la gente ha pedido, porque hemos sabido escuchar. Eso habla bien de todo mi equipo. El vecino tiene muy claro lo que quiere, tiene y a donde apunta».