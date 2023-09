Fabiana Cantilo apuntó contra el entorno de Charly García: “No me lo dejan ver”

En medio de una entrevista, Fabiana Cantilo lanzó una acusación contra el entorno cercano a Charly García. Muy triste, la cantante afirmó que desde que el artista fue dado de alta, tras haber estado internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento a mediados del mes de agosto, no logró visitarlo.

“No me lo dejan ver y ya dejé de insistir… Lo último que sé es que no camina”, se lamentó Fabiana en diálogo con el medio de comunicación La Nación. La artista hizo hincapié en que Fito Páez es quien le comunica cómo se siente su amigo, a quien no ve desde hace semanas, según ella, por decisión de quienes lo rodean.

“No sé si no me quieren. No sé qué pasó. Y no importa quiénes. Es raro todo. Ojalá pueda reencontrarme. Es triste. Yo me acuerdo de lo que era Charly. Tiene la edad de León Gieco, pero él está bárbaro. Es lo que pasa cuando tenés muchos problemas y no los podes solucionar”, expresó Cantilo sobre la salud del músico, que ya tiene 71 años.

Por su parte, un periodista comentó que el estado de salud del ícono del rock argentino es muy parecido al que presentaba Diego Maradona, en su último tiempo: “Una persona que lo quiere muchísimo, me dice que en estos días que es muy parecido a lo de Diego. Esperemos que no tenga el mismo desenlace”, señaló, mientras le dedicaba un “¡Fuerza, Charly!”. Sin embargo, sus palabras fueron cruzadas por el entorno del cantante.

“No pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal. Obviamente, no sale mucho pero no tiene nada malo”, señalaron al medio Perfil fuentes cercanas al fundador de Sui Géneris y Serú Girán.

“No pasó nada en particular para que salgan a decir todo esto. Está igual que hace seis meses cuando fue su cumpleaños. Anda en silla de ruedas, no camina bien, pero esto es desde hace años”, expresaron.