Facundo Cortés Olmedo: “Pretendemos una alianza lo más amplia posible”

El día sábado se definieron las nuevas autoridades del Congreso de la Unión Cívica Radical. En dicha reunión, Facundo Cortés Olmedo fue elegido Presidente del Congreso del partido. Cortés Olmedo se impuso sobre Javier Horacio Fabre, de SUMAR, por 64 sobre 50 votos.

Sobre la votación realizada el día 5 de junio, el nuevo presidente del Congreso de la UCR expresó: “Todos estos procesos internos y recambio de autoridad, son cuestiones de estricto interés de los afiliados. Queremos pasar rápidamente esta instancia institucional porque los problemas que tienen la gente no tienen nada que ver con esto. No queremos quedar fuera del foco de lo que es la agenda pública. Tenemos que tratar de ayudar y dar alternativas para mejorar las condiciones de los habitantes”.

Por otra parte, el representante radical explicó cuáles son las tareas que les esperan a las nuevas autoridades: “El Congreso, como máxima autoridad de la UCR, tiene entre sus funciones la de aprobar o no, según las circunstancias, las alianzas electorales a los distintos procesos o elecciones que se convoquen durante los procesos electorales que correspondan. El radicalismo, en la instancia que se avecina, tiene la obligación institucional, por su trayectoria y territorialidad, de cumplir un papel protagónico. En ese sentido vamos a aspirar a conducir y a llevar ese frente que pretendemos hacer lo más amplio posible para poder dar batalla a los avances del Gobierno Nacional que nos han llevado hasta donde estamos hoy. Cada vez estamos peor. El clamor de la gente es que la clase política se haga responsable de los problemas del día a día de la gente y empiece a resolverlos. Si no vamos todos para el mismo lado, se nos va a hacer muy difícil el cambio que queremos”.

Sobre la participación política y electoral de los partidos que conforman la alianza, Cortés Olmedo aclaró “tenemos que entender y comprender que es legítima la aspiración de las otras fuerzas políticas que integran esta alianza y que pueden proponer alternativas para dar batalla al Gobierno Nacional“. Agregó, además, que su postura acompaña a la de Ramón Mestre, y que dentro del partido no hay muchos matices. “Buscaremos el acuerdo siempre que sea posible, y si no, mediante las PASO se votarán las propuestas que haga cada uno de los socios de este espacio y ganará la que encuentre mayor recepción en los cordobeses. No hay que dramatizar y hay que buscar los mejores hombres, y fundamentalmente, escuchar a la gente para proponer lo que realmente necesitan”, puntualizó.

En lo que respecta al Departamento al cual pertenece nuestra localidad, el referente de la UCR dijo: “Santa María siempre ha sido un Departamento que ha aportado, no solamente al gobierno y política de Córdoba, dirigentes de excelente categoría. Siempre ha sido donde la política se respira de frente. Tuve la oportunidad de trabajar con el gran Audino Vagni, políticos como él quedan pocos. Tengo un gran respeto por el departamento y un gran respeto por los dirigentes”.