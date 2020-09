Facundo Torres aislado luego de que su secretaria diera positivo en Covid

El Ministro de Gobierno y ex Intendente de la ciudad Facundo Torres, permanece desde hoy en aislamiento preventivo y obligatorio luego de que se conociera que su secretaria privada es positivo en Covid.

En diálogo con RESUMEN, Torres confirmó que cumple la cuarentena en la ciudad de Córdoba para preservar a su familia. “Nos hisopamos el día viernes como todas las semanas y el sábado a la noche nos confirmaron que mi secretaria Ana Laura Noriega había dado positivo y desde ese momento desde el Ministerio de Salud me piden que siga el protocolo estricto por contacto estrecho, que me aísle así que me vine a Cordoba al departamento” contó.