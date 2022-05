Facundo Torres acompañó a Schiaretti en la Fundación Mediterránea

En el día de hoy el Ministro de Gobierno de la Provincia Facundo Torres acompañó al Gobernador Juan Schiaretti en lo que fue su exposición ante el pleno de la Fundación Mediterránea, ONG que logró nuclear a una gran cantidad de empresarios de Córdoba y de todo el país.

La Presidenta de la Fundación, María Pía Astori, fue la encargada de recibir al Gobernador quien llegó acompañado de su esposa, la Senadora Nacional Alejandra Vigo. Junto a Astori estaba el economista Carlos Melconian, Director del IERAL. Además de Torres, acompañaron a Schiaretti: El Vicegobernador Manuel Calvo y el Intendente de Córdoba Capital Martín Llaryora. También se los vio al Diputado Nacional Rodrigo de Loredo y al Senador Nacional Luis Juez.

“Cuando hablamos de la situación fiscal del Estado, nos movemos por una premisa básica. Nosotros, que nos preciamos de ser un gobierno progresista, tenemos una frase que resume eso: tiene que haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”, aseguró. Y enseguida agregó: “Nosotros creemos que tiene que haber un capitalismo de competencia y no un capitalismo de amigos”. Luego, afirmó que es importante el equilibrio de las cuentas ya que no se puede vivir siempre con déficit. “Uno puede tener desequilibrio fiscal alguna vez, pero lo que no puede es tener siempre desequilibrio”, enfatizó. Sobre el equilibrio, el gobernador dijo que Córdoba “es la provincia con menos empleados públicos cada 1000 habitantes. “Y es la que mayor tasa de actividad tiene. No depende del empleo público”, enfatizó. Además, Schiaretti dijo que “los impuestos de Córdoba son, en promedio, más baratos que en el resto del país” y para eso describió la situación de Ingresos Brutos. “La tasa de Ingresos Brutos es 2,59% contra 2,94% a nivel nacional”, cerró el Gobernador.