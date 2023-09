Facundo Torres: «Este acompañamiento tan contundente a Marcos, conlleva una gran responsabilidad»

«Estoy feliz, absolutamente feliz, con un doble sentimiento, felicidad y responsabilidad, porque este acompañamiento tan contundente a Marcos conlleva una gran responsabilidad que es la de estar a la altura, que nos indica que hay que seguir por este camino. Por supuesto que se han cometido errores y con muchos aciertos también. Ayer lo que ratificaron los vecinos de Alta Gracia es el norte, su manera de sentir, es la forma de soñar una Alta Gracia que en los últimos años se ha desarrollado, a cambiado, ha avanzado y lógicamente tiene mucho más para dar» comenzó el Ministro de Empleo y Formación Profesional y Legislador Departamental electo, Facundo Torres, en el aire de 88.9.

«Fue un día de mucho trabajo ayer, el trabajo militante de cientos de mujeres y hombres que fiscalizaron, llevando gente. Hoy estoy lleno de orgullo un proyecto que comenzó hace mucho y que da muestras de una fortaleza y que siempre el vecino nos ratificó el rumbo, lo cual nos indica que no debemos apartarnos de la huella, más allá de las vicisitudes» agregó el referente.

La oposición afirmó que su mal desempeño se debió a la poca participación del electorado. Con respecto a ésto, Torres afirmó: «En Alta Gracia votó la misma cantidad que en Capital. Hay mucho descreimiento de la política pero creo que la tendencia es clara, hubo mucha diferencia entre el primero y el segundo. Si hubiera ido más gente el resultado hubiera sido el mismo o parecido».

«Este proyecto está consolidado a nivel regional y departamental. En las elecciones provinciales, en Alta Gracia y en el Departamento Santa María, como en los otros grandes departamentos, Martín Llaryora hizo un gran desempeño. Nosotros en Córdoba, con Martín, demostramos que la política no es la cuasa sino la solución. Queremos llevar a Alta Gracia a desarrollar ese perfil turístico e industrial, haciendo convivir estos dos tipos de economía» manifestó Torres.

«Nos queda un desafío a nivel nacional que es el 22 de octubre con el «Gringo» Schiaretti. El contexto macro de crisis económica y el valor del dólar no lo vamos a mejorar desde la provincia. Hay enojo y por ello la gente termina votando ´outsiders´ como Javier Milei. El momento es complejo, pero nosotros seguimos trabajando y vamos a construir. Juan (Schiaretti) representa un modelo exitosísimo que tiene 20 años y es exportable, tiene la posibilidad de llegar al país» afirmó el legislador electo sobre la situación nacional.

Sobre su hermano, opinó: «Tenemos un equipo amplio, muy bueno cada uno en su área. Arrancamos juntos en el 2000 militando. Y ayer lo vi como un gran político, con un liderazgo notorio, convencido de que es un gran intendente. Marcos hoy es el socio político perfecto para seguir construyendo hacia adelante. Estar acostumbrado a ser vos el que da pelea y de repente tener que correrte…que tu gente coree otro nombre…es un sentimiento…pensé que me iba a molestar y no. Me siento representado en Marcos».

«Habíamos hablado de hacer una apertura y darle la posibilidad de estar a la gente que no había estado. Teníamos muchas personas para elegir. Nosotros hemos abierto las puertas del partido, somos plurales. Trabajamos con asociaciones intermedias, trabajaron con nosotros gente que se había ido con Saieg y ayer trabajaron para nosotros. Nunca hubo un candidato peronista que superara el 49% y con tanta diferencia ante el segundo. El resultado será irrepetible, es histórico, de antología, quedará en los libros».

Por su parte, Federico Bengolea, actual Secretario General de Ambiente y Transporte y Tribuno de Cuentas electo, expresó que está muy contento y que siguen trabajando. Ratificó las palabras del ministro: «la gente nos marcó el norte» y contó que soñaban con ésto desde 2007. «Hoy el equipo tiene una salud muy buena. No han sabido por dónde pegar por la consolidación del equipo» concluyó.