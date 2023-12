Facundo Torres: «Juntos por el Cambio tiene doble cara y doble discurso»

El Presidente Provisorio de la Legislatura Córdoba, Facundo Torres, visitó los estudios de la FM 88.9 y habló sobre las primeras sesiones de la legislatura y el contexto político-económico nacional y provincial.

«Fue un año intenso, desde lo político, con muchos desafíos, en Alta Gracia y en el departamento. Recibimos un reconocimiento importante por parte de la gente en las elecciones. Después de todo el proceso electoral me toca este gran desafío que es ser presidente de la legislatura, cuando el oficialismo no tiene ni mayoría ni quorum, cada proyecto lleva su negociación, su concenso y Martín Llaryora confió en mí para esta tarea» expresó Torres.

Sobre las primeras sesiones legislativas, contó: «Han sido días muy intensos, con saldos positivos, se aprobaron los proyectos que solicito el ejecutivo, relacionados con la seguridad, el transporte, los incendios, el APROSS y la caja, con algunas jornadas de 16-17 horas de trabajo».

«Cuando miro hacia atrás siento orgullo: empezamos hace muchos años, pensando en transformar la realidad, a militar en el 2001-2002, en Córdoba, en una seccional con Diego Hak, después me vine a Alta Gracia, y le hicimos en 2003 la campaña a Hugo Testa y perdimos. Armamos una fundación con muchos de los que hoy son funcionarios, para la formación para independientes, recuerdo que para la inauguración, se acercaron Laura Sesma y Rubén Martí» contó el ex intendente.

«Luego fui concejal opositor en el 2007 y conocí la política desde adentro. Tratando de no prometer cosas que no se pueden cumplir. No mentir, no imponer sin concenso. Después fui intendente y es un proyecto que aún sigue gobernando, con principios que no vamos a abandonar. Marcos Torres tuvo una elección histórica, con más de 40 puntos de diferencia con el segundo. Personalmente tuve el reconocimiento de Juan Schiaretti como Ministro de Gobierno y ahora la decisión de Martín Llaryora, que me propone como presidente de la legislatura, como tercera autoridad de la provincia. Manejando los hilos, atravesando un momento super complejo de la economía argentina. Cuando miro hacia atrás siento orgullo y mucha entrega. Desde hace más de un mes estoy trabajando en la legislatura a full armando todo… ´sarna con gusto no pica´ dicen» agregó.

«Veo una República Argentina que se debate entre modelo disímiles desde hace 20 años, saltan de uno a otro buscando una solución. Uno le echa la culpa al anterior y así. Y hoy terminan escogiendo a otro que rompe con todos los esquemas. Argentina está buscando un salvavidas para salir a flote, un dirigente que le vuelva a transmitir esperanza. Vivimos una crisis sin precedentes, un momento terrible, con la hiperinflación, más una gran devaluación del peso. Argentina eligió. Hoy tenemos el presidente que la Argentina votó, que prometió cambios profundísimos y estoy convencido de que muchos son inviables y otros son muy necesarios».

«La única manera de no intoxicarnos con este negativismo es pensar que Argentina siempre se levantó, que siempre salimos adelante. Tenemos gente inteligente, trabajadora. Hay que volver a la cultura del trabajo, unirse entre los altagracienses, tener empatía y unirnos para salir adelante» manifestó el legislador.

«No me animo a avisorar cuál será el futuro, cada medida que se toma toca realidades de miles de personas y el clamor social va a generar inestabilidad. Creo que es una de las peores crisis, no sólo económica, sino también social, con un país dividido en un 56 y 44%. Hay antípodas y si esa grieta no se subsana, no vamos a salir a adelante» dijo preocupado.

Sobre Juntos por le Cambio a nivel provincial, relató: «La oposición no se sienta a debatir, no dan quorum, son dos caras de una misma moneda: en Buenos Aires dicen que darán gobernabilidad y acá no lo hacen, quieren que el gobierno de Llaryora fracase, es una actitud que no deberían tener. La actitud de la oposición me parece desatinada»

Con respecto a los proyectos presentados por el ejecutivo provincial, aseguró: «El gobernador ha tomado medidas previsoras, es un estadista, un piloto de tormenta, lo hizo en San Francisco y en Córdoba Capital, está tomando las medidas previsorias, estamos en medio de un huracán. Fue muy valiente el comienzo legislativo, con la sanción de dos leyes importantes, una, la ley integral de seguridad, con un cambio el paradigma de abordaje, duplicó las fiscalías antinarco, posibilita a la municipalidades y comunas para que sean parte de la gestión en seguridad, entre otras modificaciones. También elaboró la ley sobre previsión económica para que no colapse la caja ni el APROSS: son medidas previsoras, si bien Córdoba no tiene déficit fiscal, está sólida. Esto es para que la situación del país no arrastre a la provincia».

«Siempre estoy con los pies en el Departamento Santa María, ya voy a volver a estar muy presente en cada comuna del departamento, no me importa su color político, me voy a sentar a dialogar con todos, como he hecho siempre».

«Es un momento para pasarlo en familia, todos los años la ley de la vida nos va sacando personas. Debemos estar unidos para poder salir a adelante. Nos tenemos que abrazar y acompañar. Les deseo un muy feliz año nuevo para todos los vecinos de Alta Gracia» concluyó Torres, en un sentido mensaje para todos los vecinos.