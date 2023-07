Facundo Torres: «Respeto mucho a cada intendente porque detrás están los vecinos»

El legislador electo por el Departamento Santa María, Facundo Torres fue entrevistado por el equipo periodístico del programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre las elecciones que se desarrollaron este domingo 23 de julio en cuatro localidades del Departamento Santa María y en la capital cordobesa, donde ganó Daniel Passerini, candidato de Hacemos Unidos por Córdoba.

«Es un saldo muy positivo el de este fin de semana, se notó el trabajo de territorio en el departamento. Y en la Capital, con Passerini, referente de hace muchos años, fue un triunfo histórico. Soy muy respetuoso de los liderazgos territoriales. En algunas comunas hay coaliciones donde teníamos dos candidatos, no existen más los partidos puros. En dos me toco tener a dos candidatos, ambos de nuestro frente, pasó en Dique Chico, donde Melina Reta le ganó a Abel Cístaro y aquí en Villa Parque Santa Ana, Sergio Cerda la ganó a «Lito» Jorge, quien quedó segundo» detalló Torres.

«El elector cordobés valora los equipos, los proyectos, el cordobés piensa en la persona, en base a lo que ha hecho, más allá de esta ola que se fue cargando ciudades enteras y provincias, Córdoba siguió apoyando la gestión. Un 45% votó a Martín Llaryora, que creyó en él como la renovación dentro de la continuidad y ayer Passerini triunfó con un 47% y lo mismo pasa con las localidades pequeñas, ojo nos pasó en contra también» especificó sobre los cordobeses y su manera de votar.

Sobre su estado anímico, el ministro manifestó: «Estoy cansado, es un año intenso porque las elecciones te dejan exhaustos físicamente y mentalmente, pero muy feliz, el departamento Santa María tiene una importancia gravitante ya que es el 6° de la provicnicia y es el que obtuvo un buen resultado tras los que gobernó Llaryora,-San Justo y Capital-. Santa María salvó la ropa, nos quedamos con el 75% de las comunas con el 82% de los votantes y ésto me llena de optimismo».

Con respecto a porqué se dividió Juntos por el Cambio, Torres opinó: «El dicho dice ´divide y triunfarás´, la polarización no es lo mejor para un proyecto político, nos pasó en la provincia hace poco. Si hay atomización nos conviene desde la lógica política. Ocurrió porque tienen diferentes conceptos. Dicen que Saieg hablaba con Morer…yo le saco el morbo, no me parece mal pero estas alianzas generaron malestar, generan fracturas, movimientos que la gente no ve. Nosotros nunca dejamos de ver o de sentir que dependemos de nosotros, de hacer las cosas bien».

Particularmente sobre la situación de Alta Gracia, dijo: «¿Hace cuánto que no escuchás que no se pagan los sueldos o desdoblados? Estamos en cercanía con la sociedad, con una secretaría de Desarrollo Social muy sensible, con programas de empleo propios, planes de vivienda. Lo de Marcos Torres y su equipo es muy serio, la gente no tira el voto al aire, la gente termina ratificándote por tu gestión».

Sobre quién será el viceintendente de Marcos Torres, el legislador electo afirmó: «La gente descree de las instituciones, no sólo de la política sino también de la iglesia, por ejemplo. Por ello planteo que hay que poner gente del tercer sector. Marcos va a tener la última palabra por supuesto. Tenemos una simbiosis, los mismos valores, el mismo norte pero maneras y formas diferentes de llegar. No puedo dar un nombre porque esto es muy dinámico: tenemos un mínimo de tres candidatos en frente, el vecinalismo, la UCR, el PRO…»