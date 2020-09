Facundo Torres y Carolina Basualdo visitaron La Paisanita

Facundo Torres y Carolina Basualdo siguen la gira por el Departamento y hoy llegarán hasta Alta Gracia para la entrega de dos sillones odontológicos, dos equipos de RX odontológicos para el Dispensario N. 3 Ramón Carrillo y para las instalaciones de salud de Barrio Liniers.

Pero antes, el Ministro de Gobierno visitó La Paisanita. Llegó a las 9:30 de la mañana para hacer entrega de una balanza y un kit sanitario al Jefe Comunal y Presidente Departamental del PRO, Ignacio Sala.

Consultado por RESUMEN, el Jefe Comunal de La Paisanita expresó: “Agradecemos la visita del Ministro y de la Legisladora. Es muy importante para nosotros poder hacerles llegar personalmente algunas de las necesidades de la Comuna, más allá del color político”

Sala también expresó acerca del encuentro: “Solicitamos un móvil policial pick up, ya que los automóviles no se adaptan a nuestra geografías y no cumplen con las exigencias. Tenemos muchos caminos de tierra y se hace difícil para la patrulla, además que es peligroso para ellos. También dialogamos acerca de obras que tenemos planeadas, una bajada al río con rampa para personas con discapacidad, planta potabilizadora de agua y pavimento, entre otras cosas. Por los recursos e ingresos de las comunas pequeñas, nos cuesta afrontar obras como lo venimos haciendo con mucho esfuerzo”.