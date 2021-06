Falleció Julio Martínez, reconocido vidriero de barrio Sur

Su sobrina Jaqueline Martínez, a a través del Facebook de Julio Alberto Martínez, dueño de la vidriería El Sol, de barrio Sur, informó a sus conocidos que había fallecido de covid19 tras pelearla cuatro días en Terapia Intensiva. La vecinal de barrio Sur, también compartió el posteo: “Que descanses en paz. ¡Un abrazo a la familia!”.

“Me quedo y despido con esto, con tu forma de ser de hablar, con como te gustaba lo que hacías, gracias a vos y a mi viejo por hacerme hincha de talleres, gracias por haber sido tan bueno conmigo y con todos los que fueron a tu negocio, por haber ayudado a tanta gente a tantos chicos de mi edad y más chicos. Yo me quedo con eso y vamos a tratar de salir adelante con tu herencia con tu negocio y vas a ver lo orgulloso que vas a estar de nosotros. Todos te recuerdan de la mejor manera apesar de tu carácter eso no borra todo lo que dejaste en cada corazón de cada persona que tubo el gusto de conocerte. Agradecida con el universo porque me tocaste como tío y agradecida de por vida con vos por aceptar ser mi padrino y como decías ya estas en el descanso eterno, TE AMO INFINITO MI GORDIS ..”

“Les agradezco a todos los que estuvieron pendientes y a los que estuvieron con el en buenos y malos momentos. Se nos fue nuestro vidriero, espero sea recordado con los mejores recuerdos y momentos, que Dios lo tenga en la gloria y que que en paz descanses mi querido tío, te amaremos por siempre..”concluyó Jaki.

Martínez había sido entrevistado por este medio meses atrás y enviamos nuestras condolencias a su familia.