Falleció la mamá de Darío Barassi: la tristeza del conductor

Luego de una inmensa lucha, finalmente Laura, la madre de Darío Barassi, falleció. La triste noticia fue confirmada a través de la cuenta de Instagram del conductor, donde le escribió una desgarradora carta.

En el íntimo escrito, el actor y conductor no sólo expresó lo mucho que ama y admira a su madre, sino todo lo que extrañará de ella. Laura murió tras darle pelea un agresivo cáncer de páncreas, que había sido diagnosticado el 31 de diciembre de 2022.

“Días duros. Momento de estar con mis hermanos y mi mujer revolviendo el pasado familiar entre fotos y relatos. Algo de volver atrás hace más transitable el presente y te prepara para lo que viene. En el primer álbum me encuentro con esta belleza. La foto es prácticamente, perfecta”, comenzó su último mensaje Darío Barassi, al referirse al presente que vivía su madre.

“Guerrera siempre, pasaste miles, pero esta es imposible, no es de igual a igual, vos lo das todo, nosotros también y no alcanza. Maldita enfermedad imbatible”, detallaría en ese momento, para luego asegurar: “Estamos juntos, como siempre te gusto viejita hijera, ella y sus niños, fanática y protectora de sus críos. Es que no la tuvimos tan fácil, ma, y la unión hizo la fuerza. Ya de grandes cada uno fue encontrando su vínculo, su manera, su espacio, pero siempre juntos. Más ahora. Nadie quiere soltar, lógico”.

En momentos de ese especial día de festejo en la Argentina, Barassi describió: “Recuerdos. Todo ahora es recuerdos. Pero qué lindo es tener a dónde volver, vieja. Hemos tenido una vida especial, complicada, pero mágica. Es nuestro refugio, vieja, espero estés navegando por ahí. Yo lo hago, varias veces al día, me acuerdo de todo. Olores, gestos, texturas, miradas, sonidos, todo, todo está impreso e impregnado en algún lugar de mi cuerpo y alma. Juntos escribimos esa historia, juntos la repasamos ahora y juntos, de alguna manera, la mantendremos viva”.

Esta no era la primera vez en la que el conductor hacía referencia a la enfermedad de su madre. Para el pasado Día de la Madre, el actor había detallado a través de sus redes sociales lo que estaba viviendo: “A los amigos de siempre y al público afectuoso. Mi vieja está peleando una batalla lamentablemente imposible. Pero batallando al fin. Vengo de estar con ella y mis hermanos. Encuentro íntimo e intenso en un día especial. Aun me queda un tiempo con mi vieja, a disfrutarlo como se pueda”.