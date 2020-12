Falsas posesiones, abogados que ponen el gancho y tierras en eterno litigio: un constante en el departamento Santa María

Muchas veces suelen ser los casos más complicados en resolverse. Tanto, que puede llevar años para que un juez determine quién tiene la razón, mientras se establecen medidas de no innovar que no todos respetan. Pero también, hay casos en los que las pruebas son contundentes y no hay mucho más para hablar; son estos los que menos les gustan a los abogados al hacérseles difícil encontrar esa pata que les permita seguir en la pelea por esas tierras y, en paralelo, “ganando” en el mientras tanto por ello.

El litigio por tierras es algo que aumenta por estos tiempos en la Provincia y, el departamento Santa María no es la excepción. No es para menos, la demanda aumenta y la oferta es “variada” y no siempre legal. En ese juego entran los derechos posesorios, las escrituras, herencias, supuestos apoderados y demás; aunque la razón sólo la tiene uno.

De acuerdo a datos que parten de la Justicia local, en las localidades de Villa del Prado, Santa Ana, Falda del Carmen y en parte Anisacate, han crecido las denuncias al respecto. Usurpaciones, turbaciones de la posesión, alteración de los límites de predios, y demás, es lo que más abunda. Lotes alambrados por personas que aparecen diciendo que tienen un derecho posesorio de tal antigüedad; casi siempre alentados por algún abogado que los insta a realizar alguna tarea en el predio y tomar fotografías a modo de guardar pruebas para el litigio que pueda llegar a surgir. Litigio que en realidad, ya se ven venir por lo irregular de su procedimiento.

Del otro lado aparece otra persona que dice ser el titular registral del terreno desde hace décadas y que solía frecuentar el lugar una o dos veces al año hasta que se encontró con los alambres y un posible cartel con la inscripción de “Propiedad privada”. O a veces aparece el poseedor, aquel que supuestamente le compró el derecho a ese titular registral y lleva al día los impuestos. Ante esto, las partes llevan el caso a la justicia para que un Juez determine a quien le corresponde.

Lo cierto es que hablamos de lotes que años atrás tenían un valor de unos 100 mil pesos y hoy ascienden a los 600 mil y muchos son en dólares. Ubicados en zonas atractivas para aquel que quiere huir de la gran cuidad y el ruido de gran Córdoba, por ejemplo.

“Si bien no hay estadísticas puntuales, pero por la cantidad de sumarios, escritos que se presentan, querellantes, medidas de no innovar que hemos tenido que disponer, Villa del Prado, Santa Ana y Falda del Carmen son las que mas han crecido dio en denuncias nuevas de usurpaciones y Anisacate ya tenia un numero alto de sumarios por eso es que no se ha notado tanto el crecimiento”, remarcaron fuentes judiciales a RESUMEN.

Abogados, jueces y hasta escribanos están a la orden del día cuando de litigio de tierras se trata, como así también las grandes estafas. Ventas de lotes por las redes sociales y declaraciones juradas como único documento sustentable. ¿Quien gana y quien pierde? esa es la cuestión.