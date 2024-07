Falta poco para el regreso: “Bake Off” vuelve a la televisión, pero con cambios

El reconocido reality de pastelería, Bake Off Argentina, regresa con una cuarta temporada que promete grandes sorpresas para los fanáticos del dulce arte culinario. Esta vez, Telefe anunció que el programa será conducido por la modelo y empresaria Wanda Nara, en reemplazo de Paula Chaves, marcando así un giro inesperado en la conducción del show.

La nueva temporada de Bake Off Argentina ocupará el horario central en Telefe y comenzará a emitirse en septiembre, ya que la grabación comenzará en agosto.

Esta nueva edición del reality adoptará el formato «celebrity», presentando a conocidos rostros compitiendo bajo la mirada atenta de los jurados que ya están confirmados. Se trata de la chef, Dolli Irigoyen, el pastelero y conductor de streaming, Damián Betular y la sorpresiva incorporación de la cocinera y presentadora, Maru Botana.

Los que no estarán son Pamela Villar y Christophe Krywonis, aunque este último ya había comunicado hace tiempo que no iba a seguir en el reality.

Todavía no está confirmado quiénes competirán por los hornos e ingredientes dentro del reality, pero se conoció quiénes fueron los convocados. Entre ellos, la ex diputada y ex participante de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig, la modelo e influencer Camila Homs, el ex participante de Gran Hermano 2023, Licha Navarro y el conductor de Luzu TV, Nacho Elizalde.

Recordemos que «Bake Off Argentina» lleva tres temporadas. En el 2018, Gastón Salas se consagró campeón del programa de pasteleros, mientras que Hernán Lambertucci y Elisa Cáceres fueron los otros dos finalistas.

En el 2020 Damián Pier Basile fue el ganador tras la polémica final con Samanta Casais por infringir las reglas del concurso, ya que había trabajado en un emprendimiento familiar. De esta manera, se le retiró el título de mejor pastelera amateur del país y se le entregó a Damián. Además, Agustina Guz fue la tercera finalista. Por último, en el 2021, Carlos Martinic logró el premio mayor en competencia con Facundo Tarditti.