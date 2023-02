Fanue sobre Salas: «En sus libros lo vamos a encontrar siempre»

Oscar Salas tenía 66 años y hace pocos meses se enteró que tenía una enfermedad terminal que lamentablemente terminó rápidamente con su vida. Ya no vivía en Alta Gracia, se había mudado al Valle de Anisacate. Había decidido que no se le hiciera velatorio y por ello familiares y amigos respetaron su parecer.

Aún acongojado y triste, Fanue dialogó con el equipo de «Todo Pasa» y contó cómo nació su amistad: «Con Oscar teniamos 40 años de amistad. En la década del 80 yo fui a su casa con la intensión de que me enseñara a dibujar, yo tenía unos textos humorísticos y empezó como mi profe». «Era tan grande como artista, como persona. Tenía una generosidad tremenda, nunca tuvo un ´no´ para nadie, siempre tenía mucho optimismo. Mucha gente que el no conocía, le pedía consejos. Ha dejado un hueco enorme en la cultura de Alta Gracia y de Córdoba: hace unos años se hizo un relevamiento en las escuelas y surgió que Oscar era el autor más leído en toda la provincia, no hubo escuela o niño que tuviera un libro de cuentos del Flaco».

El escritor relató un hito en la historia de la historieta: «Fontanarrosa no pudo seguir dibujando y lo eligió a él para hacer sus últimas 14 tiras de Inodoro Pereyra. Es como reemplazar a Messi y nadie se da cuenta que es otro bajo la camiseta» afirmó. Cabe recordar que en el año 2003, se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica a Roberto Fontanarrosa. En el año 2007 dejó de dibujar pero no de escribir libretos para sus personajes: es entonces cuando Salas lo reemplaza.

Ante la pregunta de alguna anécdota puntual con Oscar, Jorge narró: «Hemos participado de muchísimas ferias juntos, fue un incentivo para la imaginación de los niños por décadas, es una institución. En cada una de las localidades a las que fue en sus presentaciones, dejó algo. Teníamos mucho contacto, nos veíamos juntos, hicimos proyectos juntos, ferias, visitas a colegios, encuentros con niños y docentes. Es difÍcil encontrar un recuerdo puntual, cada momento con él era un momento grato. Era una usina de creatividad, era un artista polifacético: un dibujante humorístico, un productor televisivo, músico, dibujante, escritor».

Sobre si estaba armando algo cuando fue sorprendido por la muerte, relató: «Estaba trabajando para entrar en imprenta con una nueva historia para niños, a pesar de saber que ya tenía esta enfermedad, nunca dejo de crear. Nunca dejó de trabajar, no era una persona que se quedara durmiendo en lo último que hizo». Su último trabajo terminado fue el cuento «El Guerrero terrible», en julio del 2022.

«Me estoy armando de nuevo, una amistad enorme y su ausencia duele. Hoy recién pude ver lo que habían escrito en las redes sociales, inmensas las muestras de cariño y afecto siempre quedan cortas. Afortunadamente podemos seguir al lado de él, compartiendo sus obras» concluyó.