Fátima Flórez habló de su vida sentimental y reveló que volvió a apostar al amor

Fátima Flórez es una actriz y humorista argentina conocida por sus imitaciones a figuras importantes de la política y el entretenimiento como son la expresidenta Cristina Kirchner, Moria Casán, Elisa Carrió, entre otras. La famosa estuvo en el ojo público durante su relación con Javier Milei, pero tras su sorpresiva separación bajó su perfil mediático.

La imitadora vive un momento exitoso en el ámbito laboral, ya que después de estar toda una temporada con su show en el país, se fue a Las Vegas para instalarse allí y realizar varias presentaciones con su obra de teatro.

El apasionado romance que vivió la actriz con el mandatario antes de que saliera elegido como presidente hasta mayo de este año. En donde ambos anunciaron que no estaban más juntos, pero que esperaban seguir siendo “amigos”. Con el correr de los meses, Milei blanqueó su nueva relación con Amalia “Yuyito” González quien se cataloga como la primera dama del país.

Por su parte, Fátima dejó atrás todo lo relacionado al presidente y se instaló en Las Vegas por unos meses, lo que más sorprendió es que el amor llegó otra vez a la vida de la famosa y así lo confirmó en el programa de radio de Marcelo Polino.

Cuando el periodista le preguntó si en su éxito en Las Vegas tenía tiempo para “divertirse”. A lo que la actriz contestó entre risas: “Hay algunos candidatos dando vueltas, pero todavía no he tenido tiempo. No sé si estoy preparada porque soy medio a la antigua. Para mí las cosas tienen su tiempo. Puede estar cerca la noticia, pero esta vez no voy a contar nada”, agregó sin querer revelar más información.

Luego su amigo y compañero de trabajo, le preguntó de que rubro era y Fátima Flórez comentó: “De atrás del escenario. De arriba del escenario basta. Dos que se maquillan me parece que no. No sé. Estoy como distinta. Las Vegas me trajo nuevos aires que no sé qué puede pasar. No sé si estoy enamorada, pero por lo menos estoy contenta”, agregó Fátima Flórez sobre su estado sentimental.