Federico García, el ex Belgrano e Instituto que impulsa al Club Yocsina

Aunque tuvo una dilatada trayectoria futbolística, que incluyó pasos por Atlético Rafaela, Libertad de Paraguay, Olimpo de Bahía Blanca, el fútbol griego y Belgrano e Instituto, el lugar en el mundo de Federico García se divide entre Rafaela, donde jugó cuatro años y Malagueño, su ciudad natal.

Es que el ex volante izquierdo, que pasara por las filas del Celeste en 2007 y de la Gloria en 2010, participa activamente en el Club Atlético Yocsina, donde se encarga de conducir el plantel superior y la reserva, según comentó en entrevista exclusiva con Resumen Deportivo, por La 88.9. “Nos gustó el proyecto, que dimos a entender que es formar jugadores, no salir campeón mañana. Hay jugadores que hace dos años no juegan, los clubes de acá los dejaron de lado y el objetivo es formarlos, porque la mayoría no aprendió cosas futbolística, táctica y socialmente, algo que apostamos mucho nosotros“.

“Sin cobrar un peso estamos acá para enseñar algo de lo que aprendió en tantos lugares. Tengo tres ascensos a Primera pero en el fútbol siempre tenés cosas más tristes que alegres. Uno lo vivió, sabe lo que es quedar afuera, entrenar, estar lejos de tu familia solo en una pensión abajo de una tribuna. Eso me lo enseñó el fútbol y quiero inculcárselo a estos pibes que tienen muchas ganas de entrar a una cancha a divertirse, que es lo que le pedimos, con profesionalismo. Es un club que arrancó a pulmón, de cero”, sostuvo.

A su vez, García tiene un comercio del que vive e inclusive fue candidato a intendente de Malagueño por Cambiemos, en 2019.

“Lamentablemente toda mi carrera fue mal manejada. Uno ganaba distinto a como es ahora y yo tengo mi local, mi casa, mi auto y eso es todo. Es mío. Tendría que estar mil veces mejor pero uno con el afán de jugar no se daba cuenta de que había perdido mucho tiempo y mucha plata”, afirmó.

García criticó que a nivel municipal, en Malagueño no existe un solo lugar donde poder entrenar. “Abrimos una cancha que nos prestaron para hoy en día entrenar pero no tenemos dónde hacer de local. Tenemos un predio maravilloso de Yocsina que lo tomó la Municipalidad pero está cerrado. Tiene vestuarios, dos piletones, canchas de fútbol 9, con pasto sintético, canchas de hockey y escuelas de fútbol que quedaron sin hacer deporte. Hoy peleo por eso porque no puede ser que 500 pibes se queden sin hacer deporte“.

El ex futbolista destacó que todos los jugadores del club son oriundos de la zona, algo distinto a lo que pasa en otros equipos donde “el 70, 80 por ciento son jugadores de Córdoba”. “Los pibes de Malagueño quedan de lado y eso queremos inculcarle al pibe que antes no tenía ganas de ir a entrenar“.

“La alegría que tienen los pibes de jugar un campeonato. De ponerse la camiseta de un club y decir ‘me va a ir a ver mi viejo’. Es algo que nos pone muy contentos. Acá va a jugar el que venga a entrenar todos los días, el que tenga compromiso, no el que pase a cinco o a seis y haga el gol. Porque si ese el martes no va a entrenar, no me sirve de nada”, resaltó.