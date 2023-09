Federico Bengolea: «Instalamos lomadas en vez de semáforos para no perder fluidez en las arterias»

El Secretario General, de Ambiente y Transporte, Federico Bengolea, visitó los estudios de FM 88.9 y dialogó con el equipo perdiodístico de «Todo Pasa» sobre las novedades de su área.

El funcionario comenzó contando que se sumó un nuevo día de atención para sacar la licencia, los días sábados: «Hicimos una prueba el sábado pasado. Los turnos se pueden sacar por la web o presencialmente en el ex-bingo. Se nos venían incrementeando los turnos por el cambio de ley y por eso definimos agregar el sábado. Hacemos 50-60 carnets por día».

La ley provincial establece que hay que pasar por el apto físico, por el médico, la parte teórica y práctica. La nueva ley y ordenanza (10.899) afirma que los habitantes de esta localidad deben tener carnet de conducir emitido por esta municipalidad. Se le dio tiempo a los vecinos hasta agosto pasado para realizar los cambios y desde entonces se están acercando a las oficinas para realizar los trámites correspondientes.

Se ha realizado un diagnóstico en diferentes sectores de la ciudad, más los pedidos de algunos vecinos «que nos cuentan que no pueden sacar su auto del garage debido a la velocidad que tiene la arteria, más la adquisición de unas 8 nuevas lomadas que serán dispuestas en, por ejemplo, calle Liniers, donde tenemos la circulación de los locales más turistas y de otras comunas. Tratamos de evitar accidentes y no cortar fluidez, por eso no ponemos semáforos. También le dimos prioridad calles donde hay instituciones que cuentan con muchos asistentes».

En la nueva parte pavimentada de Alfonsín, se dispondrán unos 6 reductores y se firmó un convenio con la empresa CIPA, que recibirá el 30% del valor de los mismos en plástico que será entregado por REUSAR. Además se están instalando en diferentes puntos de la ciudad, lomadas de plástico con cartelería vertical con ojo de gato y unos 19 reductores -tortuguitas- que hacen frenar al vehículo.

Por otro lado se han asentado unas 12 garitas de dos modelos, uno para veredas angostas -diseñadas por personal municipal- y otra para veredas anchas, tanto en el centro como en los barrios periféricos. Se han colocado nomencladores en Villa Camiares, Sabattini y próximamente en Parque Virrey. «Esto es información para el vecino, por si pide un delivery o para recibir paquetes que compró por internet y por seguridad vial».

Sobre los operativos de control vehicular, el secretario afirmó que se continúan realizando todos los fines de semana, junto a policía.

Con respecto a la nueva cosechadora que crearon los estudiantes del IPET Paravachasca, contó que hace unos días se hizo la prueba de flotación. «Desde hace un mes, tenemos en el Tajamar, una cosechadora de la Secretaría de Ambiente. Desde hace unos meses el Tajamar estaba tapado en algas, se hizo un importante trabajo de aireación, más el trabajo de la cosechadora, hoy está óptimo el espejo de agua. A la máquina que construyeron los alumnos del IPET, le faltan algunos detalles así que en algunos meses estará lista. Es lujo tener la cosechadora de la provincia. Lo que nos gusta es, la gran cantidad de gente que vuelca al Tajamar cualquier día de la semana y tiene que ver con lo que se hizo con el agua y las luminarias. Los juncos ayudan a oxigenizar, por eso no los sacamos todos».

Con respecto al Programa «Tu Huerta en Casa», Bengolea afirmó que desde la semana que viene comienzan la entrega de semillas: «Se lleva adelante desde hace muchos años este programa, nos da alegría porque coordinamos con todos los barrios junto a Agustín Saieg. A partir del lunes entregaremos los kits primavera-verano en la oficina, ubicada en Carigniani y Paraguay. A la vez se brindan talleres que han sido siempre muy concurridos y se hace algún sorteo. También aprendemos nosotros, vamos a algún barrio donde hay vecinos que tienen huertas hace 30 años».