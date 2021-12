Federico Córdoba cierra un año de primera

Lo de Federico Córdoba, viene siendo muy bueno en esta última parte del año, obteniendo muy buenos resultados a nivel Provincial, Nacional y sudamericano.

Nacido en Buenos Aires, pero hace 10 años que vive en el Departamento Santa María, primero en Alta Gracia y ahora en Dique chico, comenzó no hace mucho en el mundo del Fitness, fue en el 2018, pero fue el puntapié inicial para una carrera que tiene un marcado ascenso.

En este último año en la categoría Juniors compitió en tres provinciales, dos argentinos y un sudamericano.

Justamente en ese torneo fue en donde obtuvo un gran desempeño. “El sudamericano realizo en buenos aires en Belgrano, en el Auditorio Belgrano, Salí campeón en mi categoría, tuve el privilegio de subirme al Overall al lado de 4 atletas y la verdad que fue muy buen nivel, me despedía de la categoría junior ahora el año que viene compito en la categoría seniors. La categoría Juniors me dejo mucha experiencia muchos títulos por suerte”. Le decía Federico a RESUMEN.

A este gran desempeño que tuvo en Buenos Aires, hay que sumarle que semanas anteriores, viene de realizar un gran desempeño en el Campeonato Cordobés y el Torneo Argentino.

Obviamente que tantos resultados positivos, no se pueden realizar si no hay un grupo atrás que este alentando y ayudado, es por eso que Fede, no se olvida de ellos.

“Claudio Nieto, este año es el presidente de la Federación Cordobesa de Culturismo al cual le debo mucho por la ayuda, por el aguante y por la preparación. A mi novia, la familia de ella la predisposición el aguante, al gimnasio en Dique Chico y Gimnasio Byo.”. Concluyó