Fernando Goya sobre la clausura de Guemes: «Lo de la Municipalidad es poco serio»

En la mañana de ayer y tras el escándalo que puso bajo la lupa el normal y acorde funcionamiento del boliche Guemes República, este medio dialogó con Fernando Goya- uno de sus titulares- quien desmintió la magnitud de la situación que se dio en el marco del festejo de Halloween y remarcó que ser respetaron todos los protocolos y el aforo. Algo que, según destacó, había sido constado por los mismos inspectores municipales.

Sin embargo, horas mas tarde y mientras se seguían viralizando videos e imagenes de la polémica fiesta, desde el Municipio procedían a clausurar de manera preventiva el local bailable hasta tanto se determinara si se cumplió o no con el aforo permitido. Consultado por esto, Fernando volvió a tomar la palabra y lo hizo esta mañana ante los micrófonos de «Todo Pasa».

«Vuelvo a decir que lo del sábado fue un eventazo. El altercado fue tipo dos y media de la mañana y en esto quiero ir al grano. Fue ese chaparrón de 5 minutos lo que provocó un desplazamiento de la gente desde el espacio descubierto al espacio cubierto y sí se apretaron chicas porque la gente se movió rápido. pero en el acto se desencadenó el operativo que tenemos previsto para este tipo de casos», inició Goya y continuó: «la ambulancia de Vittal llegó en tres minutos, realmente impecable y la llamamos porque está previsto en el protocolo de acción de este tipo de hechos. Había dos chicas siendo atendidas por Vittal, las dos estaban consientes y sentadas en el piso. Sólo habia una tercer chica que estaba muy enojada y a los gritos porque había perdido sus zapatos, estaba alcoholizada y bueno, no lo veo como algo negativo, le gustó la fiesta y bueno, pero la entiendo porque había perdido sus zapatos. Yo estaba ahí, atendí a mis clientes personalmente y cuando me di cuenta de que estaba todo controlado seguí con mis actividades», dijo.

El empresario, aseguró además que en el lugar también se encontraba personal policial de adicional, la seguridad propia del boliche y nuevamente remarcó la presencia de Seguridad Ciudadana, quienes según Goya, constataron que no había infracción alguna.

«Nosotros estábamos laburando bajo aforo. Estuvieron todas las direcciones de la Municipalidad presentes esa noche, yo los atendí personalmente e ingresaron después de que pasó el problema. Ninguno sacó la lapicera ni me dijo nada, no tengo una sola acta labrada por la gente de la Municipalidad tampoco ningún llamado al 101 ni traslados en ambulancia. Entonces me llama la atención que los funcionarios públicos tomen la información de una nota en facebook para clausurar el boliche porque ellos estuvieron ahí y no labraron ni un acta. Es poco serio, o sea que se basan en algo que alguien compartió en las redes para esa clasura, no lo entiendo».

Consultado por el aforo permitido, Goya aseguró que son «los únicos que cumplen con lo establecido por ordenanza respecto al Pout» y que poseen una capacidad de mas de 3 mil personas. «Tenemos un negocio gigante y muchos metros cuadrados disponibles. Ahora por pandemia tenemos un porcentaje de esa habilitación que lo sabrá decir la gente de la municipalidad», dijo el titular de Guemes y culminó: «Soy el único comercio nocturno que esta en el lugar donde debería estar y tenemos todo impecable en nuestro expediente. Cómo voy a arriesgar la vida de los chicos? soy padre y mis sobrinos y los hijos de mis amigos estaban ahí esa noche», culminó Goya.