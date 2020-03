Ferrari: “Voy a seguir trabajando para los vecinos de Alta Gracia”

El gobierno nacional firmó la designación de la ex Concejal saieguista y abogada Daniela Ferrari como jefa de la Agencia Alta Gracia de la Unidad de Gestión Local III Córdoba (PAMI). Recordamos que en marzo de 2017 había asumido ese cargo Miguel Cantarini, Vicepresidente Departamental del PRO. Este miércoles, Daniela Ferrari difundió un mensaje a la población y a los afiliados del Pami de elevado contenido político.

RESUMEN dialogó con ella, en un mano a mano en el que se refirió a varios temas y a su nuevo desafío.

¿Cómo se siente para esta nueva etapa? Cuáles son sus objetivos?

Quiero brindarles soluciones a todos los afiliados del Pami, caminar las calles, visitar a nuestros jubilados, escucharlos. No voy a estar sentada, porque no es la forma de trabajar y menos de ayudar y llevar soluciones. Voy a caminar y priorizar el cara a cara con los afiliados.

¿Quién la informó del cargo?

Walter (Saieg). Me llamó me avisó y la verdad fue un reconocimiento muy grande. Pero no solo para mí. Sino para Alta Gracia y todo el Departamento. Es una responsabilidad grande que tengo en Alta Gracia y alrededores porque voy a estar a cargo de toda zona.

Su nombramiento llega pocas horas después del discurso del Presidente acerca de los jubilados, justamente…

Sí. Lo ví atentamente y, luego del llamado del Walter Saieg, lo volví a ver. Emocionada, porque me sentí identificada y sentí que iba a trabajar por mis convicciones y sentí también la responsabilidad del desafío. Por cuatro años, el sector de los jubilados fue el más postergado, olvidado y vulnerado por el gobierno de Macri. Y que Fernández esté comprometido con los jubilados, es importante y habla de su compromiso y coherencia.

¿Habló con el anterior titular, Miguel Cantarini?

Me mandó un mensaje de felicitaciones y se puso a disposición por lo que necesite. Ahora ya el viernes tengo reunión y empezaré pronto las capacitaciones.

Cuando se habla de cargos, se habla de conchavos, de acomodos…

No. Es un reconocimiento a todo nuestro espacio a los que acompañamos al Senador Caserio, a Walter Saieg y Martin Gill, quienes hoy son dos grandes funcionarios y son de Córdoba. Esa era la apuesta: la apertura de Nación hacia Córdoba. Nosotros caminamos casa por casa llevando esa propuesta y hablábamos de los puentes. De la posibilidad de abrir puentes y trabajar juntos.

¿Es una vuelta a la política local?

Nunca me fui. El año pasado empezamos a conformar un nuevo espacio desde julio, cuando nadie creía en el proyecto de los que acompañamos a Alberto Fernández. Voy a seguir trabajando para los vecinos de Alta Gracia.

¿Nuevo?

Nuevo, porque es el espacio que se crea para acompañar a un presidente peronista. Pero en realidad, en sí, es el proyecto que nos enseñó José Manuel De La Sota: unir puentes, que Córdoba fuera parte de la Nación y todo lo que propuso sobre todo en el último año.

Sus inicios son en el mismo espacio de Schiaretti…

Yo empecé con Unión por Córdoba, que fue el gran logro de De La Sota. En 2019, me sumé a Hacemos por Córdoba y trabajamos cuando el Gobernador Schiaretti encabezó la lista junto con los legisladores departamentales. Hoy me identifico con Carlos Caserio y Walter Saieg que fueron muy muy cercanos al ex Gobernador.

Eso en lo provincial. En Alta Gracia, en esa época se dio el gran quiebre, con todo lo que pasó con la aprobación de las PASO. ¿Está arrepentida del algo?

No de nada, en el sentido que siento que tomé las decisiones por convicción. Fue una situación muy dolorosa, para mí que fui destituida como Vicepresidenta del Concejo y me expusieron y sacaron hasta del Consejo de la mujer. Pero hubo más compañeros que pagaron las consecuencias de pensar distinto. Cuando te tocan los ideales y la comida de la mesa de tu casa, es algo difícil de remediar.

¿Qué pasa con la sede partidaria?

El partido sigue abierto y seguimos militando. Esa es la militancia, seguir yendo al partido seguir visitando los compañeros.

Se habla mucho de una posible interna, para las elecciones partidarias…

Yo estuve hace poco en el plenario que convocó el Senador Caserio junto con Walter Saieg y Martín Gill. Y allí se planteó con responsabilidad que no es el momento de hacer una interna porque hay muchos compañeros peronistas que están pasando hambre y dificultades. Estamos enfocados en seguir trabajando de la misma forma en la que veníamos trabajando. Por y para el peronismo.