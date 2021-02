Ferrer sobre Menem: “la muerte no reivindica ni hace digno al canalla”

La muerte del ex Presidente Carlos Saul Menem, despertó diferentes emociones. Más temprano, y remarcando que el peronista siempre gobernó en democracia y que fue quien por más tiempo lo hizo en el país, el Presidente Alberto Fernández decretaba tres días de duelo Nacional.

No obstante, en Río Tercero y lejos de rendir tributo, desde el Municipio afirmaron que no adeheriran a tal decreto ya que consideran a Menem el responsable directo del atentado de la explosión de la fábrica militar en 1995. Y, el mismo Intendente Marcos Ferrer, publicó en su cuenta de Twitter:

“Murió Carlos Menem en la más absoluta impunidad. Pero la muerte no reivindica. No trae olvido a la memoria ni hace digno al canalla.

Sólo la Justicia nos hace libres, nos seca las lágrimas, nos devuelve la paz”

Por otra parte, recordemos que en noviembre pasado, el ex Presidente había sido declarado PERSONA NO GRATA y Ferrer ha había expresado que Menem nunca había podido demostrar su inocencia. No solo eso, aseguró que en el inconsciente colectivo de los vecinos de Río Tercero, la responsabilidad de esa voladura era única y exclusivamente de Menem, con el fin de hacer desaparecer las pruebas de la venta de armas a Ecuador y Croacia.

En ese atentado fallecieron siete personas y hubo más de 300 heridos. Un hecho por el que Menem tuvo varias pruebas en su contra pero no logró ser juzgado.